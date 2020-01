Burger King: offerta di lavoro per il Principe Harry

In un periodo come questo, in cui il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli inauditi e le opportunità lavorative si contano sulle dita di una mano, c’è chi ha l’ardire di offrire posizioni professionali ai membri delle famiglie reali. A farlo è stata la celebre catena di ristorazione Burger King, che alcuni giorni fa ha pubblicato un annuncio di lavoro destinato al principe Harry.

Lunedì scorso chi frequenta il social network Instagram potrebbe essersi imbattuto in un post sui generis pubblicato dall’account ufficiale di Burger King. Sul canale Instagram della popolare catena di fast food è comparso un post che ha lasciato senza parole il popolo della rete: “Harry, this royal family offers part time positions”. Tradotta in lingua italiana, la proposta di Burger King recita così: “Harry, questa famiglia reale ti offre un posto di lavoro part time”.

La celeberrima catena di fast food, nonché storico competitor di Mc Donald’s, cercherebbe quindi un dipendente part time. A differenza dei soliti requisiti richiesti ai candidati in sede di colloquio professionale, sembrerebbe che in questa circostanza Burger King abbia fatto un’eccezione. Per il Principe Harry il curriculum vitae e la scarsezza di esperienze professionali non costituirebbero un limite, anzi.

Ironia e impronta provocatoria a parte, il geniale post degli addetti al marketing di Burger King ha fatto il giro del web in pochi giorni, ottenendo oltre 44mila like e quasi 1000 commenti. Non sono mancate le reazioni degli internauti e le polemiche gratuite: centinaia i commenti dal tono beffardo e in qualche caso offensivo incentrati sul futuro professionale del principe Harry.

Il numero spropositato di like e i commenti di derisione degli instagramers ha espresso il gradimento collettivo sull’impronta provocatoria della catena di ristorazione americana. Alla luce delle recenti dinamiche familiari avvenute nella royal family, la reputazione del principe Harry sarebbe a rischio? Questo non ci è dato sapere. Al momento attuale la trovata pubblicitaria di Burger King sembra stia entusiasmando e appassionando il popolo dei social.