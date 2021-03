Bufera sulla Royal Family: Harry e Megan aprono il vaso di pandora

Era stata annunciata, tanto temuta e adesso, è finalmente andata in onda. L’intervista choc del principe Harry e di sua moglie Megan Markle, ha fatto il giro del mondo. Il reale Inglese, figlio di Carlo e Lady Diana, ha abbandonato la royal family insieme a Megan e Archie, il loro bambino e si sono trasferiti in America. La notizia è stata clamorosa e i due giovani coniugi, considerati ribelli e anticonformisti.

Harry e la Markle hanno deciso di smettere i panni di reali obbligati ad osservare le etichette, le regole, l’apparenza, le formalità e hanno deciso di vivere una vita libera, come due persone normali. Adesso i due coniugi, si sono concessi in un’intervista a Oprah Winfrey dove non si sono risparmiati in nulla, non hanno deluso le aspettative e dove hanno gettato una pesante ombra sulla Corona Inglese.

Harry e Megan hanno aperto il famoso vaso di pandora e svelato alcuni dei segreti della Regina Elisabetta II e di tutte le persone che le sono intorno. E’ stata Megan ad iniziare da sola e, alla Winfrey, ha ammesso di non aver percepito alcun compenso per la chiacchierata a cui lei e suo marito hanno deciso di concedersi e che, la cifra di 6 milioni di euro che si vocifera, è solo legata ai diritti.

Dopodiché, a raggiungere l’attrice è stato suo marito, Harry. Ha iniziato Megan il suo racconto, svelando come ad un certo punto della sua vita a corte, abbia pensato addirittura al suicidio. A suo dire, si sarebbe rivolta alla famiglia reale per ricevere l’aiuto necessario, ma pare non abbia ottenuto alcun sostegno. Addirittura, non le è stato nemmeno concesso di andare in ospedale.

“Non puoi chiamare un Uber a palazzo e andare in ospedale“, questa la risposta che l’attrice avrebbe ricevuto dopo aver manifestato il suo malessere. Oprah ha definito le sue parole scioccanti, ma la Markle ha ammesso di essere stata troppo a lungo in silenzio e ha poi proseguito: “Non voglio vivere con la paura. Non so come possano aspettarsi ancora silenzio dopo tutte le falsità che stanno dicendo sul nostro conto“.

La parola è poi passata a Harry, il quale ha dichiarato di temere che la storia di sua madre si ripetesse e si è detto felice di poter raccontare i fatti. Il principe Inglese ha svelato che in realtà il matrimonio con Megan a cui tutti abbiamo assistito in Eurovisione, sia stato solo una facciata perché i due giovani, si erano già sposati due giorni prima in totale solitudine e intimità. Senza i riflettori di tutta Europa e del mondo, puntati addosso.

“Ci siamo sposati tre giorni prima del nostro matrimonio pubblico. Nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l’arcivescovo di Canterbury e ci siamo limitati a dire che questo spettacolo è per il mondo, ma vogliamo celebrare la nostra unione tra di noi“, queste le dichiarazioni di Harry. Ha poi proseguito la Markle, rivolgendo un’accusa pensate alla Royal Family: quella di razzismo nei riguardi di suo figlio Archie.

A detta dell’attrice, quando era in attesa del piccolo, i reali si sarebbero preoccupati del colore della pelle del bambino: “Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita la sicurezza“. A Harry poi, avrebbero detto: “Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle. La famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione“.

Addirittura la Corona non garantiva protezione al piccolo né tantomeno gli avrebbe conferito il titolo di principe. Infine Harry ha parlato del rapporto ormai incrinato con suo papà Carlo, ammettendo di essere molto deluso da lui. Il futuro re d’Inghilterra, dopo aver scoperto che suo figlio voleva abbandonare la famiglia reale, non gli avrebbe più risposto al telefono.

Harry ha ammesso che gli vorrà sempre bene, ma tante cose fanno male. Insomma il giovane ha lasciato trasparire che, con suo padre, i ponti sono tagliati. In chiusura, il principe ha dichiarato di aver compreso, proprio grazie a sua moglie, che fino ad ora aveva vissuto in una trappola: “Ero in trappola, ma non sapevo di esserlo. Ero intrappolato nel sistema, come il resto della mia famiglia. Mio padre e mio fratello sono in trappola“.

La Corona Inglese ha già fatto sapere, prima che l’intervista andasse in onda e dove già si vociferava che diverse notizie choc fossero emerse, che è pronta a controbattere alle accuse di Harry e Megan. Al momento però sembrerebbe che le condizioni di salute di Filippo, marito della Regina siano gravi e pertanto, al momento tutto tace. Nel mentre, l’intervista è stata venduta in 68 Paesi.