Non si ferma la protesta dei camionisti contro il Green Pass. La categoria in questione, infatti, sin dai primissimi giorni dall’introduzione del pass vaccinale Covid ha dimostrato la sua contrarietà alla misura. Anche in altri Paesi del mondo è stato introdotto il pass vaccinale per poter entrare nelle attività più disparate, e in Italia quest’ultimo serve anche per andare a lavorare. Gli over 50 devono avere come si sa il pass vaccinale per potersi recare a lavoro. Ma nelle scorse settimane dal Canada è partita una protesta abbastanza sostenuta da parte dei camionisti, denominata “Freedom Convoy”.

Centinaia di mezzi pesanti hanno invaso le strade della capitale, Ottawa, chiedendo al Premier le dimissioni e di eliminare l’obbligo vaccinale contro il Covid per i camionisti che trasportano merci dà e verso gli Stati Uniti. Anche un ponte situato al confine tra i due Paesi è stato bloccato, causando centinaia di miglia di dollari di perdite al giorno: l’infrastruttura è stata poi sgomberata. Adesso la protesta in questione arriva Oltroceano, quindi sul suolo del continente europeo. Nel momento in cui scriviamo centinaia di “camion della libertà” sono diretti verso Bruxelles (capitale del Belgio), lì dove sono situate le sedi di alcune delle più istituzioni europee più importanti, ovvero la Commissione Europea e il Consiglio dell’Unione Europea.

Vietate manifestazioni

Le autorità governative del Belgio in queste ore hanno diramato delle comunicazioni ufficiali, con le quali si avvisano i camionisti che sul loro territorio nazionale è vietata ogni forma di protesta con i mezzi a motore, di qualsiasi tipo, camion inclusi quindi. Si sta pensando di prevenire anche eventuali blocchi stradali.

Ai cittadini che sono diretti all’aeroporto di Bruxelles è stato consigliato di utilizzare il treno, questo per evitare eventuali blocchi stradali causati dai mezzi pesanti. I partecipanti di una manifestazione ieri all’Aia hanno mostrato la volontà di unirsi alla manifestazione e puntare anch’essi verso Bruxelles.

I camionisti hanno chiesto a chiunque sostenga la loro battaglia contro il Green Pass ad unirsi, per questo nelle città sono attese migliaia di persone. Oggi è la volta di Bruxelles, mentre il 22 sempre una manifestazione del genere dovrebbe tenersi a Roma. La situazione viene tenuta sotto controllo, ma se i camionisti dovessero bloccare le città come accaduto a Ottawa le conseguenze potrebbero essere serie per la nostra economia.