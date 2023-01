Brunei: la figlia del Sultano sposa suo cugino, una settimana di festeggiamenti

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Quanti soldi buttati via, quando queste persone sono così ricche da poter aiutare mezzo mondo a non patire più la fame. Queste ostentazioni di ricchezza, specialmente in periodi di crisi come questi, fanno veramente rabbia, almeno personalmente. Non capisco poi questa ostinazione a sposarsi i cugini, trovare una persona che non condividesse gli stessi nonni era troppo difficile?