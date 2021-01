L’ennesima storia di femminicidio, una piaga che non si placa. Arriva dal Brasile, esattamente dal comune di Ponta Pora, dove Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi, commerciante paraguaiano, il 24 gennaio, durante un barbecue di famiglia, al culmine di una lite con la moglie, l’ha uccisa per poi togliersi la vita, davanti agli occhi della figlia di 6 anni.

La vittima è la bellissima tiktoker 35enne Eliane Ferreira Siolin e il motivo della discussione, sfociata nell’uccisione della donna, è il fatto che l’uomo non voleva che sua moglie postasse sui social foto e video in cui appariva bella e sexy, spesso in abiti succinti che accentuavano il suo fisico mozzafiato.L’omicidio di Eliane, per le modalità cruente e il contesto di violenza familiare, ha avuto un impatto molto potente sull’opinione pubblica brasiliana.

L’accaduto

Secondo quanto riferito dai media brasiliani, la coppia aveva avuto una discussione per alcuni video pubblicati dall’influencer su Tik Tok, dove aveva 62mila follower, in particolare per un video in cui Eliane ballava il funk.

I corpi senza vita della vittima e dell’omicida-suicida 41enne sono stati trovati sotto il portico, sul retro di un casolare di campagna che la famiglia aveva affittato e la polizia, intervenuta sul posto a seguito di una chiamata dei vicini, ha sequestrato una pistola, dei proiettili e un caricatore di scorta rinvenuto vicino ai corpi. La loro bambina, che ha asssistito all’uccisione della madre con 14 colpi e al suicidio del padre, con un colpo di pistola alla testa, come riportato nel rapporto della polizia accorsa sul luogo della tragedia, è stata affidata ai parenti.

Pare che, prima del tragico epilogo, la storia della coppia fosse costellata di violenze domestiche e liti in luoghi pubblici, legati alla gelosia morbosa del Cantallupi verso la moglie, che postava video in cui si divertiva a doppiare e ballare su Tik Tok.