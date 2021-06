Shock e orrore in Brasile, precisamente a Sao Goncalo, nello stato federato di Rio de Janeiro, dove una 33enne, Dayane Cristina Rodrigues Machado, ha ucciso il marito e poi, dopo averlo evirato, ne ha fritto le parti intime in padella. Secondo quanto riferito dai media internazionali, la donna è stata arrestata lo scorso 7 giugno ed è accusato di omicidio e profanazione di cadavere. Al momento non è chiaro perché la donna abbia commesso questo gesto orribile. La polizia brasiliana sulla scena del crimine ha trovato un coltello, arma con la quale probabilmente la Rodrigues ha colpito l’uomo, di nome Andre.

I due erano sposati da 10 anni, ma da due si erano separati. La coppia aveva due figli di 8 e 5 anni, una maschietto e una femminuccia. Insieme gestivano anche una pizzeria. La sera del delitto pare che i due siano andati a mangiare insieme in uno snack bar, quando hanno avuto una accesa discussione.

Delitto terribile

Proprio in quei concitati frangenti, secondo le autorità, sarebbe avvenuta l’azione criminosa. Dayane avrebbe preso il coltello, uccidendo quindi l’uomo e poi tagliando le sue parti intime. A questo punto, non contenta del tremendo gesto compiuto, ha fritto l’organo genitale in una padella. Su questo particolare stanno indagando le forze dell’ordine.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato della donna, il legale Carla Policarpo, la 33enne avrebbe agito in questa maniera per legittima difesa, in quanto litigava costantemente con lui. Pare che l’uomo avesse già subito una denuncia da parta della moglie. L’avvocato di Dayane ha dichiarato che lui non aveva accettato la fine della loro relazione.

La sorella di Andre, Adriana Santos, ha invece affermato che la 33enne ha agito in questa maniera per vendicarsi di un presunto tradimento messo in atto dalla vittima negli anni passati. Come siano andati i fatti sarà adesso la magistratura a chiarirlo. Il fatto ha destato sgomento in tutto il Brasile.