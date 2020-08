Brasile: morte di un dipendente. Il supermercato lo copre con gli ombrelloni

Forse, anche per via del Covid-19, chiudere una attività commerciale di questi tempi può essere davvero difficile, ma di fronte a una tragedia immane come la perdita di un dipendente bisogna cercare di rivalutare alcuni aspetti. In Brasile, una tragedia avvenuta in un supermercato denota grande indifferenza e mancanza di rispetto. Ecco come sono andati i fatti e cosa è successo.

A Recife, in Brasile, Manoel Moisés Cavalcante, che lavorava nel supermercato della zona come addetto alla promozione di alcuni prodotti, si è accasciato al suolo per via di un infarto che ha causato la sua morte. La tragedia è avvenuta nella giornata di venerdì e ha trovato conferma anche da Globo.com, una delle migliori testate giornaliste del Brasile.

A quel punto, chiunque si sarebbe aspettato che il supermercato chiudesse anche per rispetto della vittima. I dirigenti del supermercato, della catena Carrefour, hanno adottato un’altra strategia che ha trascinato polemiche. Invece di chiudere le porte del supermercato nell’attesa che si rimuovesse la salma, hanno deciso di coprire la “scena del crimine” con degli ombrelloni lasciati sul pavimento con degli scatoloni accanto.

Gli stessi clienti del supermercato hanno colto l’occasione per scattare delle foto da pubblicare poi sui social. I responsabili della catena, che hanno subito anche delle pesanti accuse, hanno provato a dare una spiegazione per la tragedia capitata: “Chiediamo scusa per il modo assolutamente inadeguato con cui è stata affrontata una tragedia come il triste e improvviso decesso di un nostro dipendente, il signor Moisés Santos. Lasciare il punto vendita aperto, invece di chiuderlo immediatamente, è stato un grave errore“.

Renato Barbosa, uno dei clienti, ha raccontato che tantissimi clienti sono passati in quella zona in cui si era accasciata la vittima. L’uomo è morto per via di un arresto cardiaco. I dirigenti hanno occultato il cadavere nell’attesa che arrivasse la polizia e l’ambulanza per rimuoverlo dalla zona.