“La vita è breve, siate folli-io, te, io, dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei”. E’ così che, nel suo ultimo post, scriveva l’influencer brasukuabi Julia Hennessy Cayuela, morta a 22 anni, seguita da 332 mila utenti.

Lo scorso 15 luglio la ragazza ha perso la vita in un terribile incidente stradale, mentre suo marito lotta tra la vita e la morte. I due erano sposati da 4 anni e mezzo e documentavano le loro avventure tramite i rispettivi account Instragram.

L’accaduto

Lo scorso 15 luglio, Julia è rimasta coinvolta in un incidente fatale in moto con il marito, Daniel, mentre percorrevano la strada BR-277 a Sao Joe dos Pinhas,a sud del Brasile. La polizia della Federal Higway sospetta che un camion abbia attraversato la strada, quando la coppia si è schiantata con il suo mezzo, finendo al lato della strada.

Dopo l’incidente. Julia, in arresto cardiaco, è stata trasportata in elisoccorso all’ ospedale di Curitiba, in condizioni critiche ma, nonostante i medici avessero tentato tutto il possibile, non sono riuscite a salvarle la vita e il suo cuore ha spesso di battere poco dopo, nel reparto di terapia intensiva. Molti fan di Hennessy hanno posto l’attenzione sui post pubblicati dalla ragazza sui social, tanto che un follower ha definito quel commento una sorta di premonizione, come se, dalla frase messa in quella foto, sembrava che, da lì a poco, sarebbe morta.

Sabato la 22enne è stata sepolta nella città di Belo Horizonte, nello stato di Minas Genai, da dove proveniva la coppia. Daniel è attualmente ricoverato in terapia intesiva presso l’Hospital Universitario Cajuru e lotta tra la vita e la morte, in condizioni davvero critiche, dopo essere stato operato alla spalla. La sua famiglia ha autorizzato il nosocomio a informarlo della morte della moglie. L’ultimo post sui profili di entrambi risale proprio al giorno dello schianto: una foto insieme, con il casco, in posa davanti al cartello di ingresso della città di Capão Bonito.