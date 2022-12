Ascolta questo articolo

Quando la moglie lo ha lasciato, dopo che lui l’ha aggredita brutalmente, ha deciso di vendicarsi uccidendo quanto lei avesse più caro al mondo: i loro figli. È per questo che un uomo brasiliano ha ucciso i suoi quattro figli, soffocandoli prima con un cuscino e finendoli in seguito a pugnalate.

Per questo motivo il 28enne David da Silva Lemos è stato arrestato, dopo essere stato rintracciato dalla polizia mercoledì presso un hotel Porto Alegre. L’arresto è avvenuto ad un giorno dal ritrovamento dei corpi dei suoi quattro bambini, di tre, sei, otto e undici anni, avvenuto nella casa del sospettato ad Alvorada, nel sud del Brasile, martedì. Le vittime, dal più giovane al più anziano, si chiamavano: Kimberlly, Giovanna, Donavan e Yasmin Antunes Lemos.

I loro cadaveri sono stati trovati dalle autorità intorno alle 19:30 di sera, quando i parenti hanno chiamato la polizia, con segni di fendente alla schiena e sul busto. Lemos ha ammesso alla polizia di aver dato ai bambini un “the” per calmarli, prima di soffocarli con un cuscino e pugnalarli a morte, ma poi si è chiuso nel silenzio quando è arrivato in questura.

La nonna materna delle vittime crede che l’uomo abbia ucciso i bambini per vendicarsi della loro madre 24enne, dalla quale si era recentemente separato. Idenise Martins da Silva ha dichiarato ai media locali: “Aveva già aggredito mia figlia. La loro relazione era finita per sempre, ma lui l’ha fatto per arrivare a mia figlia, ne sono certa, nel peggior modo possibile. È un codardo“.

La coppia stava insieme da 12 anni, cioè da quando la donna aveva 12 anni, ed la loro prima figlia era nata quando lei aveva solo 13 anni. A settembre, Lemos l’aveva aggredita, e lei aveva deciso di lasciarlo e di chiedere un’ordinanza restrittiva nei suoi confronti. La polizia ha detto che Lemos ha inviato messaggi minacciosi alla sua ex poco prima degli omicidi.

“Cercheremo anche di analizzare il cellulare che è stato sequestrato, per vedere se aveva tracce sul suo cellulare che facciano riferimento al crimine, alle minacce che stava facendo contro la madre dei bambini, e per raccogliere ulteriori prove della sua partecipazione al crimine“, ha affermato Edimar Machado, l’agente a capo delle indagini.