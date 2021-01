C’è un’immagine che circola in queste ore sul web e che viene condivisa innumerevoli volte sui social: è quella di un abbraccio speciale, toccante, commovente tra un infermiere e un paziente Covid con sindrome di Down.

L’immagine arriva dallo Stato di Amazones, in Brasile, tra i più colpiti dalla pandemia ed è sttata condivisa sui social network dal Centro de Apoio Geriatrico a Caapiranga.

L’accaduto

Emerson Junior, 30 anni, un ragazzo con la sindrome di Down, è stato ricoverato nel centro dopo essere risultato positivo al Covid, registrando un livello molto basso di saturazione. Soffrendo di forte ansia, il giovane Emerson si è rifiutato di indossare la mascherina per la somministrazione dell’ossigeno, resasi necessaria per via delle sue difficoltà respiratorie.

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, un infermiere 38enne, Raimundo Nogueira Matos, resosi conto della situazione del ragazzo, mosso da una forte sensibilità, ha deciso di provare a conquistare la sua fiducia per gradi, calmandolo e stringendoselo forte a se in un abbraccio, convincendolo a indossare la mascherina. Nonostante questo meraviglioso gesto, le condizioni di Emerson sono gravi e verrà trasferito nella terapia intensiva di un comune vicino.

Ad immortalare la scena dell’abbraccio, un’altra paziente, dimessa domenica, Mirene Borgas che ha detto: “Ho pensato che fosse bellissimo. Ho sentito che Dio era lì e ha usato l’infermiere per calmarlo. Si sentiva tranquillo e grazie a Ray è riuscito a tornare a respirare normalmente“.L’infermiere -eroe, ha commentato: “Conoscevo il rischio che correvo ma si tratta di un paziente speciale e aveva bisogno di molto affetto. L’assistenza infermieristica è l’arte della cura, è l’impegno per la vita, la responsabilità con il paziente e con la salute”.

Eliane Loureiro, sorella del 30enne, ha detto che Emerson non voleva indossare la maschera per l’ossigeno perchè lo metteva a disagio e che l’infermiere le ha detto di lasciargli il compito di mettergli la mascherina. Solo grazie all’abbraccio di Raimundo suo fratello si è sentito al sicuro.