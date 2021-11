Era talmente tanto orgogliosa di se stessa, si amava, che Cris Galera, influencer brasiliana, un bel giorno ha deciso di andare all’altare. Con Cris Galera, da sola quindi. La donna ha praticato la Sologamia, ovvero l’amore per se stessi. In Brasile questa pratica non è legalizzata, ma ci si può sposare lo stesso in chiesa. La Galera tre mesi fa ha quindi preparato tutto, organizzando la cerimonia nei minimi dettagli. Abito bianco, bouquet e servizio fotografico tradizionale, una favola insomma.

Il matrimonio con se stessa è però terminato dopo 90 giorni. La Galera ha fatto sapere di voler chiedere il divorzio, da se stessa appunto. Il motivo sarebbe semplice: lei si sarebbe innamorata di un’altra persona. La donna non si pente assolutamente di aver fatto questa scelta. “Sono salita sull’onda della Sologamia e ho deciso di sposarmi” – così aveva scritto tre mesi l’influencer sulla sua pagina Instagram.

Una “favola” terminata

Della Galera ne hanno parlato tutti i giornali del mondo. La vicenda dell’influencer che ha sposato se stessa aveva fatto immediatamente il giro del mondo, scatenando la curiosità anche dei suoi followers. Al momento non è dato sapere chi sia la persona di cui è innamorata l’influencer, e i suoi fans adesso sono curiosi.

La sologamia è una realtà che non è molto nota, ma che esiste. In Italia sono poche le testimonianze simili a quella della Galera. Dobbiamo precisare che questo evento, ovvero il matrimonio con se stessi, non ha nessun valore legale ed è una cerimonia puramente simbolica. Ma non è un gioco: spesso, infatti, le persone che si sposano da sole vengono in un certo derise dalla comunità. Nel post, quando si è sposata, la Galera aveva anche detto che non aveva intenzione di divorziare presto.

Ma invece è proprio accaduto che dopo tre mesi il matrimonio con se stessa sia finito. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, l’influencer molto probabilmente fornirà ulteriori dettagli sulla sua decisione di divorziare. La donna è seguita da 192.000 followers su Instagram.