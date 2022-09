Brasile: dottori rimuovono tumore da 45 kg da una donna

Ascolta questo articolo

Un team di chirurghi in Brasile è riuscito a rimuovere un tumore di dimensioni impressionanti da una donna, nel corso di un intervento di emergenza che ha avuto luogo mercoledì in un ospedale di Rio de Janeiro. La paziente, una donna di 45 anni, conviveva con la massa tumorale da almeno 5 anni, secondo quanto ha rivelato il Dottor Glaucio Boechat.

È stato proprio il Dottor Boechat a pubblicare online le immagini del tumore sui social media. L’intervento per la rimozione della massa è durato ben due ore. Il tumore pesava ben 45 chili e si trovava nella parte centrale della donna, che al momento dell’intervento pesava 136 kg per un’altezza di un metro e 50.

“È stato il tumore più grande sul quale io abbia mai operato, e probabilmente il più grande su cui chiunque abbia mai operato“, ha detto Boechat ad un’agenzia di stampa brasiliana. La paziente è stata ricoverata mercoledì presso l’ospedale São José do Avai dopo aver lamentato difficoltà respiratorie dovute al tumore.

Boechat e il suo staff hanno organizzato una conferenza per discutere le lastre della donna, ed hanno deciso di rimuovere la massa. 14 i medici coinvolti nell’operazione per asportare il tumore, ed il costo della chirurgia è stato coperto dal sistema sanitario nazionale del Brasile. “L’intero ospedale si è mobilitato per eseguire l’operazione su questa paziente. Sta bene, è stabile, respira senza l’ausilio di macchinari, parla e mangia”, ha detto Boechat, un chirurgo con oltre 20 anni di esperienza.

Non è stato chiarito come mai il tumore non sia stato rimosso prima di raggiungere i 50 kg. Boechat ritiene che il tumore possa essersi sviluppato nell’utero, ma ci vorranno almeno tre settimane prima che i risultati della biopsia diano maggiori informazioni, tra cui anche la conferma che si tratti di un tumore maligno o benigno.