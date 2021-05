Dopo una complessa indagine a livello internazionale le autorità sono riuscite ad arrestare nelle scorse ore Rocco Morabito, ritenuto boss della ‘Ndrangheta e tra i dieci criminali più ricercati del mondo. In Italia l’uomo era ricercato dal 1994. La polizia federale brasiliana ha avuto anche la stretta collaborazione della Polizia di Stato italiana e dei carabinieri. Morabito in Italia è considerato un criminale di spicco, secondo forse solo al fondatore di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti sospettavano che l’uomo si fosse spostato in Brasile, in quanto nel 2017 fu fermatò già una prima volta in Uruguay.

Clamorosamente nel 2019 riuscì però ad evadere dal carcere dove era detenuto e da allora fece perdere le sue tracce. Dopo due anni di serrate indagini gli inquirenti sono riusciti a scoprire dove si trovasse. Rocco Morabito è stato catturato in un’abitazione di Joao Pessoa, capitale dello stato brasiliano di Paraiba. Insieme a lui le forze dell’ordine avrebbero tratto in arresto anche Vincenzo Pasquino, un altro latitante che era ricercato dall’autorità giudiziaria.

Morabito deve scontare 30 anni di reclusione

Secondo quanto riferisce Fanpage il latitante Morabito deve scontare in Italia 30 anni di carcere con le accuse di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altri gravi reati. Durante la cattura è apparso anche più appesantito rispetto all’ultimo arresto.

Quando evase dal carcere in Uruguay, Morabito mise a punto un piano dettagliato perfetto. Grazie a un tunnel, e alla corruzione di diversi agenti in servizio presso la struttura carceraria di Montevideo, il latitante riuscì a fuggire quasi indisturbato. Gli agenti corrotti adesso sono finiti a processo.

In Sud America Morabito aveva molti appoggi, per questo poi ha deciso di trasferirsi in Brasile. Ma qui la sua fuga è terminata due anni dopo, quando nelle scorse ore è stato prelevato dalla polizia federale brasiliana e dai carabinieri del Ros. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sull’arresto di Rocco Morabito.