Una donna ha dato alla luce due gemelli che hanno due diversi padri. Il rarissimo fenomeno è accaduto dopo che la 19enne ha fatto sesso nello stesso giorno con due uomini diversi. Succede in Brasile, dove la giovane, che ha scelto di mantenere l’anonimato sul proprio nome, vive a Minerios, comune nello Stato del Goiás.

La 19enne ha partorito i due gemelli mesi dopo il giorno in cui ha avuto rapporti sessuali con due uomini. La giovane ha spiegato di aver voluto un test di paternità sui bambini, perché voleva la conferma di chi fosse il padre. Dopo otto mesi dalla nascita dei gemelli, la 19enne ha iniziato ad avere il dubbio su chi dei due uomini potesse reclamare la paternità dei bambini.

La giovane ha quindi raccolto il DNA della persona che pensava essere il padre e lo ha sottoposto, insieme a quello dei due figli, per l’esame della paternità. Dopo due test, i risultati delle analisi hanno presentato una enorme sorpresa: solo uno dei gemelli è risultato essere figlio dell’uomo. La giovane si è ricordata di avere fatto sesso con un secondo uomo nella stessa giornata, ed ha deciso di contattare anche il secondo partner per sottomettere il suo DNA per la paternità. I risultati del test hanno dimostrato che si trattava del padre del secondo gemello.

Il fenomeno è scientificamente chiamato superfecondazione eteroparentale. Parlando con la rivista locale Globo, il suo medico Tulio Jorge Franco ha spiegato: “È possibile che accada, quando due ovuli della stessa madre vengono fecondati da uomini diversi. I bambini condividono il materiale genetico della madre, ma crescono in placente diverse”. Il medico ha sottolineato che il caso è estremamente raro, e che si tratta di una situazione che avviene “una volta su un milione“.

È stato calcolato che ci siano solo circa 20 altri casi nel mondo in cui questo è accaduto. I media locali hanno riferito che i due bambini hanno ora 16 mesi, ma il dottor Franco ha parlato del caso ai media solo questa settimana. I due padri sono coinvolti nelle vite di entrambi i gemelli, aiutando la madre quando ne ha necessità.