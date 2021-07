Un bruttissimo incidente stradale è avvenuto nelle scorse ore in Bolivia, precisamente su una strada del dipartimento di Chuquisaca. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, un bus che trasportava decine e decine di persone è caduto in un burrone, sfracellandosi al suolo dopo una caduta di oltre 150 metri. Si è trattato di un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo a 34 persone, le quali hanno perso la vita. Tutti loro sarebbero morti sul colpo. Sono stati i Vigili del Fuoco boliviani ad estrarre i loro corpi dalla lamiere.

Un’altra decina di passeggeri sarebbero rimasti feriti in modo serio e trasportati in ospedale per tutte le cure del caso. Il pullman trasportava passeggeri a Sucre, capoluogo del dipartimento, dal paese di Patolo, distante 50 km. Tra l’altro in Bolivia le persone usano frequentemente gli autobus per spostarsi sulle grande distanze. Al momento sono ancora in corso le indagini sulle cause che hanno provocato il sinistro. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Incidenti di autobus frequenti

Come già detto in apertura, nel Paese sudamericano la gente usa molto gli autobus per spostarsi da una parte all’altra della nazione. Proprio per questo sono frequenti gli incidenti che vedono coinvolti questi mezzi. Molti sinistri hanno conseguenze fatali, come quello avvenuto nel dipartimento di Chuquisaca.

Si è trattato, secondo le autorità, del disastro stradale più grave dall’inizio dell’anno. Solo il 3 marzo scorso, un altro autobus cadde in un burrone provocando 21 morti su una strada tra Santa Cruz e Cochabamba. Sul luogo dell’incidente odierno sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori con diverse ambulanze.

Sono impressionanti le foto che hanno diffuso i media boliviani. Quando è caduto, il bus si è piegato su un fianco, schiacciando letteralmente le persone al suo interno. L’incidente è accaduto in una zona piuttosto impervia e montuosa. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per molte persone non vi è stato appunto nulla da fare. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio.