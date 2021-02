Bimbo si nasconde nel cestello della lavatrice, che si attiva: il piccolo è deceduto

Un bambino che aveva meno di 5 anni è deceduto nella giornata di venerdì 19 febbraio a Christchurch, in Nuova Zelanda. Secondo quanto riferiscon i media internazionali, l’infante sarebbe entrato all’improvviso nel cestello della lavatrice di casa, forse nel tentativo di nascondersi o curiosare. L’elettrodomestico, però, si sarebbe attivato e il bimbo è rimasto incastrato dentro, subendo la centrifuga dello strumento elettronico. I genitori si sarebbero accorti subito che qualcosa non andava, per cui hanno spento immediatamente la lavatrice.

Il bambino era gravemente ferito ma vivo quanto è stato estratto dall’elettrodomestico. Sarebbe poi deceduto in ospedale poco dopo a causa delel gravi lesioni riportate all’interno della lavatrice. La notizia è confermata anche dalla polizia della città neozalandese. Le autorità informano che l’incidente è avvenuto intorno alle ore 17.00 ora locale. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti gli stessi agenti della polizia. “Questa notizia è di una tristezza incommentabile” – così ha detto Karolyn Potter del Waihoro / Spreydon-Cashmere Community Board.

Morte non è sospetta

La polizia, comunque, riferisce che si sia trattato di un incidente domestico, per cui non è una morte sospetta. Non ci sarebbero quindi persone sospettate di eventuali responsabilità. Le autorità della zona hanno ricordato che in quell’età i bambini sono curiosi, e forse il piccolo non sarebbe stato conscio del pericolo che correva andandosi a mettere nel cestello della lavatrice. Secondo la Consumer Product Safety Commission, dal 2014 ci sono stati almeno tre incidenti mortali del genere accertati.

Il Consumer Reports, un’associazione dei consumatori no-profit della Nuova Zelanda, ha ricordato in una nota che i genitori devono spiegare ai loro figli piccoli che gli elettrodomestici non sono oggetti con cui giocare, e che possono risultare molto pericolosi. Nel Paese oceanico i rischi connessi alle lavatrici sono stati già discusssi dalla comunità nazionale e dalle autorità.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto in Nuova Zelanda. La polizia sta raccogliendo tutti gli elementi utili a fare piena luce sul caso, anche se sembra ormai certo che si sia trattato di un incidente. Non si capisce ancora il motivo per cui l’infante si è diretto nel cestello della lavatrice.