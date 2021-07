Una vicenda terribile, da brividi, quella che sto per raccontarvi e che arriva dalla Gran Bretagna. Qui il piccolo Sean Clark, di poco più di 1 mese di vita, è stato trovato morto in una branda nell’abitazione in cui viveva con i genitori.

Sul suo corpicino, segni di percosse e maltrattamenti che hanno portato all’arresto del padre e della madre, accusati di averlo massacrato di botte fino ad ucciderlo. I fatti risalgono a gennaio 2018.

La ricostruzione della tragedia

Secondo quanto emerso dal processo in corso davanti alla Bristol Crown Court, il banbino era stato aggredito in diverse occasioni durante la sua breve vita. Lo stesso esame autoptico ha evidenziato almeno 71 fratture costali, oltre ad altre ferite a testa e caso. Secondo l’accusa, il principale responsabile delle percosse e della morte del piccolo è il padre, James Clark, 31 anni, che lo avrebbe picchiato almeno in 3 occasioni davanti alla compagna, Helen Jeremy, 27 anni, che non avrebbe fatto mai nulla per fermarlo e per soccorrere il piccolo.

La sera dell’11 gennaio, il bambino avrebbe subito lesioni più gravi e 3 giorni dopo, un ulteriore attacco, rivelatosi fatale. Proprio in quelle ore, quelle che ripercorrono gli ultimi istanti di vita di Sean, la madre aveva ricercato su Google “bambini che sputano sangue”, che secondo l’accusa è il “primo segno che qualcosa non andava”….una ricerca alquanto strana che avrebbe fortemente insospettito anche gli inquirenti.

Nei giorni successivi, invece, Helen aveva inviato messaggi di testo alla madre, mostrandosi preoccupata per il figlio che piangeva molto, in particolare quando lei lo prendeva in braccio per allattarlo. Poche ore dopo il bimbo è deceduto.I due genitori negano l’accusa di omicidio e di aver causato la morte di Sean Clark. Ma tutte le prove puntano a loro.La notizia del decesso del piccolo Sean è stata diffusa dai maggiori organi d’informazione britannici, rappresentando uno dei casi di cronaca nera più forti, compiuti sui bambini, negli ultimi anni.