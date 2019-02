Bimba di 9 anni va in ospedale con la tachicardia. Per i medici è ansia ma muore di infarto

Taya Kauri, una bambina di 9 anni, da circa un anno lamentava dei problemi di salute, i medici avevano sempre diagnosticato uno stato d’ansia.

La piccola raccontava di avere sempre una sensazione di fiato corto, di sentirsi spesso stanca e di avere poco appetito; tutti questi sintomi, però, vista la sua giovanissima età, erano stati sottovalutati dai medici che l’avevano visitata.

Il malore

La mattina del 19 febbraio la piccola Taya Kauri si sveglia con una sensazione di bruciore al petto e con la sensazione che il cuore le battesse molto forte. Inizialmente la mamma, visti i precedenti interventi medici, ipotizza che si trattasse di uno stato d’ansia dovuto al fatto che doveva andare a scuola; poco dopo, però, si accorge che qualcosa non andava e decide di chiamare un’ambulanza.

Giunti i soccorsi, la piccola è stata caricata in ambulanza e trasportata al Middlemore Hospital, South Auckland, in Australia. Il battito cardiaco della piccola era il doppio del normale; durante il viaggio in ambulanza le condizioni di Taya si aggravano giungendo ad essere disperate. Giunta in ospedale, la piccola viene immediatamente visitata e i medici cercano di regolarizzare il battito cardiaco e di rallentarlo anche con l’utilizzo del defibrillatore. Nonostante i tentativi dei medici, però, la piccola muore d’infarto poco dopo.

Taya con le sue quattro sorelline viveva con il papà e la mamma. Dopo la disgrazia è partita una raccolta fondi per poter aiutare la famiglia che non si dà pace per non aver capito la gravità della condizione di salute della bambina. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia che ha dichiarato “non potremmo mai dimenticare i suoi occhi scintillanti e la sua piccola risata sfacciata, ha lasciato un vuoto incolmabile“.