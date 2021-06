Alla crudeltà umana non c’è mai un limite e questo episodio di bullismo va assolutamente raccontato per la sua gravità ed efferatezza. La polizia del Surrey, in Regno Unito, è sulle tracce di 4 aggressori, ragazzini di circa 16/17 anni, che avrebbero preso lettteralmente di mira una bimba di 8 anni, mentre si trovava a Thorpe Park, ed era in fila agli scivoli d’acqua.

Le hanno sputato addosso. I genitori della piccola sono convinti che la loro figlia sia diventata un bersaglio per via dei suoi capelli rasati, a causa della chemioterapia cui si stava sottoponendo dopo la scoperta del cancro.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta domenica 6 giugno al Thorpe Park e la polizia del Surrey ha fornito immediatamente la descrizione dei sospettati, invitando i visitatori del parco a tema che hanno assistito alla disgustosa scena, a contattarli, anche sulla base dell’identikit fornito nell’immediatezza dei fatti.

I 4 ragazzini sono tutti alti circa 1,75.Il ragazzo che ha sputato è mediterraneo, con capelli castani ricci e neri e maglia nera. Un altro ha i capelli corti, biondi, una maglietta nera, dei pantaloni grigi di tuta, mentre un altro ha una maglietta con un marsupio laterale. Questa è la descrizione riportata in una nota della polizia.

Stiamo facendo appello per i testimoni dopo un aggressione a Thorpe Park domenica 6 giugno, scrive la polizia. L’aggressione si è consumata tra le 18:00 e le 19:00, quando una famiglia di quattro persone stava passando davanti al banco informazioni sugli scivoli d’acqua del Dome mentre usciva dal parco. In quel momento un gruppo di quattro ragazzi adolescenti. in fila sulle scale per uno scivolo d’acqua, ha iniziato a sputare contro di loro. “I genitori erano preoccupati che la loro figlia di otto anni fosse stata deliberatamente presa di mira perché aveva la testa rasata a causa del trattamento per il cancro”, sottolineano.