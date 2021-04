Ci sono genitori che, evidentemente non sono nati con l’istinto materno e che preferiscono non occuparsi dei figli. I casi di infanticidio sono ormai all’ordine del giorno. Molte di queste donne soffrono di depressione post partum oppure hanno seri problemi psichici, ma nulla giustifica la morte del proprio bambino. La storia che sto per raccontare arriva dalla Russia con protagonista una bambina e una madre troppo impegnata a festeggiare.

La storia ha luogo a Kirovgrad, in Russia, dove una madre ha lasciato morire tra atroci sofferenze la propria figlia, disinteressandosi totalmente delle sue condizioni e stato. Una storia che è avvenuta a Capodanno quando tutta la famiglia si stava per preparare a festeggiare. In base al racconto della polizia, la bambina di 5 anni era insieme alla madre in cucina, quando improvvisamente le è caduta dell’acqua bollente di una pentola addosso ustionandosi gravemente.

La madre, nonostante le sofferenze atroci della bambina, si è completamente disinteressata, al punto che ha deciso di continuare a festeggiare il Capodanno, mettendo la bambina a letto. La bambina è rimasta a letto per più di 26 ore a letto perdendo conoscenza e, soltanto a quel punto, la madre ha deciso di portarla in ospedale.

Appena giunti in ospedale, i medici hanno capito che la bambina presentava ustioni in circa il 50% del suo corpo. Nonostante tutti gli interventi e le cure tempestive, purtroppo lo staff ospedaliero non ce l’ha fatta a salvare la piccola che è morta una ora dopo in seguito al ricovero in terapia intensiva per le ingenti ustioni riportate.

Irina Ragozina, la madre di 46 anni della bambina di 5 anni, ha lasciato sua figlia per ore in preda alla sofferenza delle ustioni e, in base a quanto raccontano i media russi, sarebbe stata condannata a 6 mesi di lavori socialmente utili senza chiamare i soccorsi preferendo continuare i festeggiamenti.