Bill Gates sarebbe stato costretto a dimettersi da Microsoft a causa di una relazione extraconiugale con un’altra donna, dipendente della stessa azienda. A riverlarlo in queste ore è un articolo apparso sul Wall Street Journal, che spiega i retroscena della vicenda. Recentemente Bill si è anche separato dalla moglie Melinda, con cui ha fondato una nota associazione filantropica. Alla base dell’addio di Gates a Microsoft ci sarebbero state anche numerose pressioni da parte dello stesso Cda del colosso informatico.

Nel marzo 2020 Gates annunciò al mondo di essersi dimesso per dedicarsi alle sue attività di filantropia, ma le cose potrebbero non essere andate così. Il WSJ spiega che nel 2019 lo stesso Cda della multinazionale incaricò un’agenzia legale per poter indagare sulla storia d’amore intrattenuta tra il miliardario e la dipendente. Durante l’inchiesta emersero le prove del fatto e alcuni membri del board ritennero che non era più appropriato per Gates far parte dell’azienda.

Un portavoce conferma la relazione

Anche un portavoce di Bill Gates è intervenuto sulla vicenda, confermando la relazione avuta dal magnate con questa donna. “C’è stata una relazione sentimentale quasi 20 anni fa che è finita amichevolmente” – così ha spiegato il portavoce ai media internazionali, che hanno ripreso l’articolo del WSJ.

Tutto sarebbe cominciato quando al consiglio di amministrazione di Microsoft arrivò una lettera in cui una dipendente sostenne di aver avuto una relazione sessuale con Gates, che, lo ricordiamo, è fondatore della stessa multinazionale americana. Il miliardario ha guidato infatti per decenni l’azienda.

La pressione del Cda avrebbe quindi spinto Gates a dimettersi prima della chiusura delle indagini, in quanto quello che stava emergendo sarebbe stato a dir poco scottante. La multinazionale avrebbe ritenuto insomma che non fosse corretto che il magnate abbia avuto una relazione con una sua dipendente, e per questo la relazione sarebbe stata incompatibile con il ruolo di capo dell’azienda detenuto dal miliardario.