Bill Gates risponde alle accuse dei complottisti, "Mi auguro che finisca presto"

Bill Gates è un imprenditore, programmatore ed informatico meglio conosciuto per essere il principale fondatore di Microsoft Corporation. Durante la pandemia è stato protagonista di molte accuse ed ora ha deciso di dire la sua.

L’imprenditore è stato accusato da alcuni complottisti di aver messo in atto la propagazione della pandemia così da poter guadagnare sulla vendita dei vaccini. Le teorie complottiste che girano attorno alla figura dei quest’uomo sono molte, alcuni sono convinti che con il vaccino Bill Gates riesca addirittura a controllare chi li riceve. Altri ancora pensano che nel vaccino ci sia un microchip che permetta di rintracciare le persone.

Queste accuse sono state alimentate da un video diffuso sui social ed intitolato “Plandemic” nel maggio 2020. Il video è stato poi rimosso dalla piattaforma ma è stato visualizzato da 8 milioni di persone. Quì si affermava che il dottor Anthony Fauci avrebbe insabbiato alcune informazioni riguardanti il vaccino il quale danneggerebbe il sistema immunitario. Poi è stato pubblicato un secondo video intitolato “Plandemic: Indoctrination” nel quale venivano diffuse accuse verso Bill Gates.Ora l’uomo ha deciso di dire la sua.

L’uomo ha dichiarato “Nessuno avrebbe potuto prevedere che io e il Dr. Fauci saremmo stati tirati in mezzo a queste teorie folli e pericolose.”. Poi si è domandato “In che modo tutto questo influenza il comportamento delle persone? E come avremmo dovuto agire per ridurre al minimo il fenomeno?”. Gates spera che queste accuse finiscano presto.

C’è da sottolineare che l’organizzazione not-profit dell’uomo, Bill and Melinda Gates Foundation, è molto attiva nel combattere il covid-19. Ha infatti contribuito a finanziare lo svilutto dei vaccini di Moderna e AstraZeneca ed altre ricerche. Bill Gates ha proposto la fondazione di un sistema di allerto pandemica globale. Sarebbe uno strumento per inviare rapidamente dei campioni ai laboratori così da indivuare agenti pantogeni o infettivi e mettere in allerta un team globale di soccorritori. In questo modo potremmo essere più pronti ad affrontare nuovi virus ed epidemie.