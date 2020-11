Biden: secondo giorno da presidente va a salutare le tombe della prima moglie e dei suoi due figli

Joe Biden nel suo secondo giorno da presidente degli Stati Uniti d’America va in cimitero a salutare le tombe della sua prima moglie e di sua figlia Naomi e del suo figlio prediletto Beau.

Ricordiamo che la sua ex moglie e sia figlia morirono in un tragico incidente automobilistico mentre suo figlio Beau morì a soli 46 anni per un terribile cancro al cervello.

Questo rito l’aveva compiuto anche martedì scorso, il martedì del giorno delle elezioni; dopo la messa si era recato anche in quella occasione al cimitero per far visita ai suoi cari defunti.

Incredibile la forza d’animo di quest’uomo che alla veneranda età di 77 anni, dopo aver superato vicissitudini così pesanti nella sua vita privata sia riuscito a diventare presidente degli Stati Uniti d’America.

Nella stessa giornata è avvenuta un’altro aneddoto che merita di essere riportato. Caterina Giacoppo, lontana cugina dell’attuale moglie di Biden, Jill Jacobs, ha invitato la sua lontana parente a farle visita in Sicilia e ha detto ai giornalisti italiani.”Sono felice per la nuova First Lady, Jill Biden, mia cugina. La vorrei invitare a Gesso per conoscerci di persona. È una grandissima emozione per me”. Si può quindi sorridere affermando che l’Italia è imparentata con la Casa Bianca.

Inoltre Kamala Harris, la prima vice presidente donna degli Stati Uniti dichiara nello stesso giorno:”Ora comincia il lavoro vero. Per sconfiggere la pandemia, risanare l’economia, sradicare il razzismo sistematico nella giustizia e nella società, combattere il cambiamento climatico e guarire l’anima della nostra nazione. La strada davanti a noi non sarà facile, ma l’America è pronta. E lo siamo anche Joe Biden ed io”