Non ce l’ha fatta Luca Pisciotto, in arte Luca Itvai, il tiktoker 22enne ucciso nelle scorse ore in Belgio dall’ex compagno della madre. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, l’ex compagno della donna avrebbe raggiunto il quartiere di Jupille, nella regione di Liegi, dove Luca viveva assieme alla madre, chiedendo dei chiarimenti alla donna circa la loro separazione. Il ragazzo era originario di Agrigento, così come la sua famiglia.

Ad un certo punto la discussione sarebbe degenerata e l’uomo si sarebbe avventato contro la donna, tentando di strangolarla. Vedendo ciò, Pisciotto, che era in casa, si è messo in mezzo e ha tentato di difendere la madre. A quel punto l’ex compagno della madre ha preso un coltello e ha cominciato a colpirlo violentemente in più parti del corpo. I fendendi hanno colpito il cuore, la gola e il fegato del ragazzo. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente.

Voleva fare l’attore Luca

Luca Itvai era seguito su Tiktok da 1,6 milioni di utenti. La sua prematura scomparsa ha destato sconcerto non solo nella comunità locale belga e agrigentina, ma anche tra i numerosi followers del noto social network, che gli hanno dedicato tantissimi messaggi di cordoglio. La polizia sta ricostruendo il delitto.

“Era una persona buona, gentile e ambiziosa. Voleva fare l’attore, lo sappiamo tutti” – così ha scritto un utente ricordando Luca, da tutti considerato un bravo ragazzo, una persona che si dava da fare per coltivare i suoi sogni. Il giovane influencer assassinato era anche appassionato di danza. Luca è morto prima di raggiungere l’ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Nel frattempo l’ex compagno della madre, la 44enne Maddalena Sorice, è stato arrestato e dovrà rispondere di omcidio. Il ragazzo sarebbe morto dissanguato. I medici hanno fatto davvero di tutto per poter salvare la vita al 22enne. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca.