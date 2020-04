Belgio e Spagna sono i paesi con più vittime per Covid-19 per numero di abitanti

La pandemia di coronavirus è un problema mondiale: più di 166.000 morti sono stati segnalati in tutto il mondo, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. Tuttavia, tale emergenza non colpisce allo stesso modo tutti i paesi.

Se esaminiamo i dati in proporzione alla popolazione di ciascun paese, pubblicati dal Centro europeo per il controllo delle malattie, Belgio e Spagna sono i paesi in cima alla classifica per mortalità.

Il Belgio ha 497 morti per milione di abitanti, mentre in Spagna sono 437, davanti a Italia (391) e Francia (294). I dati fanno riferimento a a lunedì 20 aprile (alle 10). Ma i dati dei paesi sono un cattivo confronto, perché ognuno utilizza un diverso sistema di conteggio.

Il primo ministro belga, Sophie Wilmès, ha dichiarato che, per motivi di trasparenza, tutti i decessi negli ospedali, nelle residenze e nelle case che sono risultati positivi, così come quelli sospettati di contrarre il virus, sono stati inclusi nel calcolo, sebbene la diagnosi non sia stata confermata con un test. Ci sono 5.683 morti nel paese, secondo i dati di questo lunedì mattina.

In Spagna, il ministero della Salute – che conta lunedì un numero totale delle vittime per i Covid-19 pari a 20.852 – conta solo i decessi di persone a cui è stato confermato di avere la malattia attraverso un test PCR. o un test anticorpale. Nella sola Catalogna sono stati contati più di 8.000 decessi.

Pertanto, è chiaro che se l’esecutivo spagnolo adottasse un criterio di conteggio simile a quello del Belgio, la Spagna sarebbe il paese più punito nel tasso di mortalità per milione di abitanti. In ogni caso, la danza dei numeri nel riferire morti tra paesi diversi è un problema su scala globale.

L’Italia, con oltre 60 milioni di abitanti, è il paese con il maggior numero di vittime per coronavirus, poiché al momento ha riportato 23.360 morti. In questo caso, per il governo, come in Spagna, vengono raccolti solo i morti che sono risultati positivi al test.