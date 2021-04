Baviera, costringe la figlia di 12 anni a prostituirsi per comprarsi le sigarette

Sono sempre di più le ragazzine giovani che si prostituiscono per ottenere in cambio soldi per le ricariche del telefono, vestiti e molto altro. Ma, quando è un padre o meglio un patrigno a obbligare la figlia di 12 anni a questa pratica orrenda per comprarsi delle sigarette, la situazione si complica e prende un’altra piega. La storia ha avuto luogo in Germania, per la precisione nella città tedesca di Schweinfurt, in Baviera.

Un uomo, le cui iniziali sono Thomas S., di 49 anni, ha costretto la figlia di 12 anni a prostituirsi con il placet della moglie, quindi della madre della piccola. Tramite questa attività sessuale, l’uomo avrebbe potuto comprarsi le sigarette. In base a quanto scrive e racconta The Sun, l’uomo, definito un padre orco, di professione elettricista, chiedeva ai passanti 5 Euro per stuprare la figlia.

L’uomo, non solo offriva la 12enne in cambio di soldi in contanti, ma arrivava addirittura a filmare le violenze con il telefonino. L’indagine è scattata nell’estate dell’anno scorso, quando un camionista si è rivolto agli agenti di polizia raccontando cosa stava accadendo nel parcheggio Steinsacker dell’autostrada 70.

Sempre secondo il racconto dei testimoni, la 12enne sarebbe stata abusata a più riprese sempre nel parcheggio di un autogrill da un 50enne di nazionalità rumena per il valore di 5 Euro e un pacchetto di sigarette. Thomas S. avrebbe anche registrato le violenze e gli atti sessuali della figlia con i vari uomini.

In base alla testimonianza del camionista e alla sua segnalazione, i poliziotti sono immediatamente intervenuti arrestando Thomas che ora è in custodia cautelare e in attesa di un processo separato. Durante le indagini effettuate dalla polizia, si è scoperto che la madre biologica della bambina era a conoscenza di questo fatto ed era assolutamente concorde finendo per essere arrestata per favoreggiamento della prostituzione.

I genitori della 12enne si sono separati e il padre si è allontanato dalla famiglia incurante di tutto. Per due anni, la madre e il patrigno avrebbero abusato della piccola riprendendo il tutto. La 12enne è ora in orfanotrofio e in terapia per via dei trami subiti.