La polizia spagnola sta indagando sul bizzarro ritrovamento del cadavere di un uomo all’interno della statua di un dinosauro di cartapesta. L’incredibile scoperta è stata fatta sabato pomeriggio a Santa Coloma de Gramenet, comune della Catalogna, in provincia di Barcellona.

Secondo quanto confermato dalle autorità locali, un uomo ed il proprio figlio stavano giocando per strada quando si sono resi conto che dalla statua proveniva uno strano odore. Quando si sono avvicinati per vedere di cosa si trattasse, si sono accorti della presenza del cadavere di un uomo all’interno della scultura, che era cava al suo interno, per cui hanno allertato subito la polizia.

Incastrato nella zampa di una scultura che rappresentava uno stegosauro, i militari hanno rinvenuto il cadavere segnalato dai testimoni. La vittima è un 39enne la cui scomparsa era stata denunciata dalla famiglia, che da diverso tempo non aveva sue notizie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’uomo stesse cercando di recuperare il telefono cellulare che era in qualche modo caduto all’interno della scultura, rimanendo incastrato.

“Un uomo e suo figlio hanno notato che c’era qualcosa dentro ed hanno lanciato l’allarme, trovando il cadavere incastrato dentro la zampa della statua del dinosauro”, dice il portavoce della polizia. “Si tratta di una morte accidentale, non c’è stata violenza. Sembra che sia entrato nella statua con la testa e che non sia poi riuscito ad uscirne“.

Per estrarre il corpo dell’uomo è stato necessario l’intervento dei pompieri, che hanno tagliato parte della zampa per liberare il cadavere dello sfortunato 39enne. Sarà ora l’autopsia a chiarire per quanto tempo l’uomo sia rimasto incastrato dentro la statua e quale sia la precisa causa del suo decesso. La polizia stima che l’uomo possa essere rimasto un paio di giorni dentro la statua prima del suo ritrovamento. La statua raffigurante lo stegosauro, che era stata eretta per pubblicizzare un vecchio cinema, è ora stata rimossa.