Lui ha tentato di violentarla, lei, per tutta risposta, ha preso un grosso coltello e lo ha evirato. Dramma a Sant Andreu de la Barca, un piccolo comune non lontano da Barcellona, in Spagna. Questi i fatti. La donna, originaria del Bangladesh, era impiegata nel ristorante di proprietà proprio dell’uomo, suo connazionale. Ad un certo punto lui avrebbe messo gli occhi sulla signora, una 40enne, e ha tentato di violentarla. La signora ha dichiarato che non ne poteva più delle avances dell’uomo, che non gradiva affatto.

Per cui la 40enne, secondo la sua versione dei fatti, avrebbe agito soltanto per difesa. A lanciare l’allarme sarebbe stato proprio il titolare dell’attività commerciale, che ferito è corso in strada a chiedere aiuto. Immediatamente sul posto è giunta un’ambulanza del servizio di emergenza medica, che ha condotto l’uomo presso l’ospedale di Llobregat. Qui la vittima dell’evirazione è stata subito sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

La donna è stata arrestata

La polizia si è messa subito sulle tracce della donna. Lei stessa ha confermato di aver commesso l’azione delittuosa, specificando però che lui aveva provato a violentarla. La vicenda, è bene precisarlo, deve ancora essere chiarita con precisione. Nel frattempo la donna è stata arrestata con l’accusa di lesioni, mentre l’uomo, se ritenuto colpevole, dovrà rispondere di abusi.

La cameriera ha spiegato alla polizia di essere stata costretta in più occasioni ad avere rapporti sessuali con il capo senza il suo consenso e all’ennesimo tentativo ha quindi reagito violentemente. Per il momento la signora resterà in prigione, questo anche perché le indagini sono ancora in corso.

Nei prossimi giorni potranno conoscersi sicuramente ulteriori particolari su questa vicenda avvenuta in Spagna. La notizia di quanto accaduto ha sconvolto la cittadina di Sant Andreu de la Barca. Per motivi di privacy, sia le generalità della persona evirata che quelle della donna, non sono state rese note.