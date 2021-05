Barack Obama crede negli UFO: "Esistono e vanno presi sul serio"

Sono sempre di più le persone che testimoniano la presenza degli UFO e degli alieni ammettendo che esistono e che sono tra noi. Alcuni, addirittura, affermano di aver parlato con loro intessendo un vero e proprio dialogo che si è tramutato in amicizia. A unirsi al coro di coloro che credono negli UFO e negli alieni, vi è anche l’ex presidente degli Stati Uniti, ovvero Barack Obama che, in una recente intervista, ha espresso il suo parere in merito.

In una intervista che ha rilasciato al Late Late Show condotto da James Corden, l’ex presidente USA dice la sua sugli UFO e gli alieni affermando che, non solo esistono, ma che “Non si scherza e si tratta di un fenomeno che va preso sul serio”. Obama racconta anche di un episodio, sempre quando era Presidente degli USA, in seguito al quale ha domandato se vi fossero dei laboratori in cui fossero custoditi esemplari di alieni e astronavi.

Ovviamente la risposta al riguardo, come spiega al conduttore, nel corso dell’intervista, è stata negativa, ma vi sono delle registrazioni e filmati che documentano la presenza di questi oggetti non identificati (l’acronimo di UFO) in cielo che nessuno sa identificare bene, in quanto non consapevole di cosa siano. Non si conoscono bene le loro traiettorie, ma sicuramente si muovevano con uno schema chiaro.

Si tratta di un episodio o sarebbe meglio dire avvistamento con relativo video che lo testimonia che risale al 2019 girato da un aereo della Marina Militare degli USA. Durante questo filmato, si vede un oggetto, forse una astronave che vola sull’Oceano, lungo le coste di San Francisco, in California, prima di giungere in acqua.

Un filmato documentato e confermato anche dal Pentagono con foto e video pubblicato sui social che lo attesta. Un video e delle immagini sulle quali si stanno facendo delle indagini approfondite in modo da capire meglio per indagare sugli avvistamenti degli UFO.