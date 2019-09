Bangkok si conferma ancora una volta la città più visitata del mondo

Sarà Londra oppure New York? Difficile da credere, eppure nessuna delle due metropoli risulta la più visitata del pianeta: a fregiarsi di questo titolo è invece la sorprendente e vivace Bangkok. A sancirlo è il Global Destination Cities Index elaborato annualmente da Mastercard che, per il quarto anno consecutivo, ha incoronato la città asiatica come la più gettonata dai turisti di tutto il mondo.

Con i suoi 22,78 milioni di visitatori, la capitale della Thailandia stacca nettamente Parigi e Londra, le altre due città presenti sul podio che superano di poco i 19 milioni di presenze. Seguono poi Dubai, Singapore, Kuala Lumpur, New York, Istanbul, Tokyo e Antalya.

In Italia il miglior piazzamento spetta a Milano, che con i suoi 9 milioni di visitatori conferma la sua vocazione di metropoli globale. Il suo sedicesimo posto mondiale e il quinto europeo, la collocano in una posizione privilegiata, destinata con gli anni a migliorare ulteriormente. Roma e Venezia con i loro 7,65 e 7,4 milioni di turisti, pur continuando a mantenere il loro fascino che attira numerosissimi turisti, risultano invece più attardate rispetto al capoluogo lombardo, che con la vetrina di Expo 2015 ha guadagnato grande visibilità a livello internazionale.

Il primato di Bangkok rimane però pressoché impossibile da superare. Oltre ad essere uno snodo fondamentale per raggiungere altre mete turistiche della zona come il Vietnam, la Malesia, Singapore o l’Indonesia, la città thailandese è anche un importante centro gettonato da chi è alla ricerca di una vacanza alternativa, dove scoprire bellezze artistico-culturali senza rinunciare allo shopping e al benessere. Aperta a tutte le tasche e ben servita in fatto di trasporti, è diventata meta dei cultori della meditazione, ma anche di chi cerca la trasgressione: questi ultimi non potranno rinunciare a fare un salto nel quartiere a luci rosse di Patpong.

Ma se Bangkok è la più visitata, la città dove i turisti mettono più mano al portafoglio è Dubai: qui i turisti spendono in media 553 dollari al giorno. La città dove la permanenza media è più lunga è invece La Mecca: chi raggiunge la città natale di Maometto vi soggiorna mediamente per poco meno di 15 giorni.