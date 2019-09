Bambino svedese porta a scuola una granata: smantellata dagli esperti di detonazione

Martedì, in una scuola materna svedese di Kristianstad, la Polizia è intervenuta, dopo la segnalazione del personale educativo relativa al ritrovamento serale, al termine della giornata scolastica, di una munizione portata in classe da un alunno: gli Ufficiali della squadra nazionale svedese, si sono quindi recati sul posto, identificando una granata.

Ne è seguita l’allerta agli esperti di detonazione che, valutata l’estrema pericolosità del dispositivo, definito da un portavoce della polizia come simile ad un fucile tondo ma di grandezza maggiore e di non probabile recente costruzione, l’hanno ritenuto non idoneo al trasporto, optando per lo smantellamento in un’area scolastica controllata.

Il bambino di età inferiore ai 7 anni non è stato interrogato dagli ufficiali di polizia, ma ha raccontato di aver trovato la granata in un campo aperto di addestramento, utilizzato dai militari in alcuni periodi dell’anno: nel restante tempo, è aperto al pubblico, anche se è vietato toccare gli oggetti eventualmente presenti al suo interno.

Il portavoce della polizia ha tenuto a precisare che non ne è seguita un’indagine penale, ma l’ufficiale Thomas Söderberg ha drammaticamente spiegato che, se la granata fosse esplosa, le conseguenze sarebbero state gravissime: l’episodio avvenuto è stato ritenuto pericoloso visto che l’innocenza infantile non permetteva la consapevolezza del rischio a cui andava incontro, oltre al fatto che i suoi genitori non sembra fossero a conoscenza della munizione posseduta dal figlio.

La granata è un tipo di proiettile da lancio, solitamente utilizzato con armi da fuoco o con la sola forza manuale: può essere di tipo esplosivo, incendiario, fumogeno oppure aggressivo a gas.

Caratterizzata da un corpo cavo, utile per il trasporto di materiale bellico, ha comunemente una forma ad arco a sesto acuto, aerodinamico. Al suo interno, anteriormente oppure posteriormente, per colpire bersagli duri come il cemento armato, contiene il dispositivo denominato spoletta, che ne consente la liberazione o l’esplosione del carico.