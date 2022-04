Bambino di 6 anni sotto le grinfie di un bullo: ustioni e bende su tutto il corpo

Gli episodi di bullismo sono ormai all’ordine del giorno. I bulli si scagliano su persone indifese, deboli commettendo le azioni più terribili e atroci rovinando la loro vita per sempre. Un episodio di bullismo molto grave vede protagonista Dominik Krankall, un bambino di 6 anni che ha il viso e il corpo coperto da ustioni e bende perché un bullo gli ha dato fuoco. La famiglia ha deciso di condividere quelle immagini affinché tutti sappiano.

Il fatto è avvenuto in Connecticut nella giornata di lunedì 25 aprile quando questo bambino di 6 anni ha subito una aggressione con il bullo che gli ha gettato del fuoco addosso che ha causato a Dominik ustioni di secondo e terzo grado sia sul viso che sulle gambe. Il bambino è gonfio e coperto di varie fasciature.

La sorella del bambino racconta che il fratello stava giocando con altri amici che vivono nel quartiere quando, non appena ha sceso le scale, il bullo lo ha chiamato affinché si avvicinasse. Dopo pochi secondi, il bambino era già coperto di fuoco ed è tornato dalla madre raccontando la sua sventura.

Kayla racconta a NBC New York quei tragici momenti con il bullo che ha cosparso di benzina una pallina da tennis, ha preso un accendino, lo ha acceso per poi lanciarlo in faccia al fratello, si è dileguato guardandolo bruciare. Il bambino è stato subito trasportato in ospedale dove ora si trova ricoverato presso il reparto ustionati di Bridgeport. I sanitari hanno affermato che il bambino dovrebbe riprendersi.

Inutile dire che i genitori siano in stato di shock. La polizia ha anche aperto una indagine su quanto successo e Dominik era già finito altre volte sotto le grinfie dei bulli. La famiglia ha deciso di prendere provvedimenti e postare le foto che raffigurano Dominik coperto di bende, accompagnato dalla seguente didascalia: “È straziante, è disgustoso. Vogliamo che queste foto siano viste ovunque in modo che tutti conoscano la storia di Dom e cosa ha dovuto passare“.