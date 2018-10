Bambino di 5 anni autistico legato alla sedia e deriso in classe

Una storia che ha lasciato senza parole l’Irlanda del Nord, luogo della vicenda ed il mondo intero poichè la stampa inglese ha voluto pubblicare le foto che testimoniano quanto accaduto ad un bambino di appena 5 anni durante una lezione scolastica. Ciò che aggrava la vicenda è che il fatto è accaduto proprio in un istituto scolastico che si occupa dell’accoglienza di ragazzi con problemi cognitivi.

I genitori davanti alle prove schiacciati hanno potuto procedere per vie legali contro l’istituto che ha voluto giustificarsi dicendo: “siamo stati costretti a legarlo a causa del comportamento del ragazzo“.

La vicenda

Un bambino di 5 anni è stato legato, mani e piedi, alla sedia di legno nella sua classe mentre tutti i suoi compagni gli saltellavano attorno e lo prendevano in giro. L’azione si è svolta durante una lezione. La scena è stata fotogarfata e il bambino le ha portate a casa.

Quella giornata la madre vedeva che il bambino continuava ad indicarle il sussidiario che portava a scuola e, incuriosita, ha sfogliato le pagine facendo l’atroce scoperta delle foto custodite all’interno.

I genitori si sono subito mossi per vie legali, riuscendo a far licenziare il preside dell’Istituto. Le insegnanti invece, hanno giustificato quel folle gesto dando le colpe al bambino. Secondo gli insegnanti infatti, sarebbero stati costretti a quella punizione poichè il figlio della coppia aveva avuto dei comportamenti violenti verso l’intera classe. I genitori, nel sentire questa scusa, hanno affermato di non essere mai stati avvisati dall’istituto in merito a questi comportamenti del figlio.