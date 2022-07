Balla alle nozze con l’uomo che ricevette in trapianto il cuore del fratello, l’emozionante momento per la sposa

Ascolta questo articolo

Un emozionante video di un ballo ad un ricevimento nuziale sta facendo commuovere il web. Protagonisti del filmato la sposa Julie Teasdale e l’invitato Scott Rutherford, che condividono un legame speciale: 14 anni fa Scott ha ricevuto in trapianto il cuore del fratello di Julie, morto nel 2008 a causa di un tumore.

Scott, che ha oggi 28 anni, soffriva dalla nascita di una condizione estremamente rara chiamata trasposizione delle grandi arterie, nella quale i ventricoli del cuore non funzionano correttamente, pompando nelle grandi vene del corpo il sangue deossigenato. Nel 2008. quando era solo 15enne, Scott era già stato operato 4 volte a cuore aperto, era in attesa di un organo per il trapianto che gli avrebbe salvato la vita.

Nel frattempo John Carter, che si era sposato nel 2004 ed era pronto a mettere su famiglia, scoprì di avere un tumore al cervello e morì dopo sole 4 settimane a 33 anni. L’uomo, racconta la madre Freda, entrò in sala operatoria senza immaginare che non ne sarebbe mai uscito. “Diceva ‘Non posso morire, ho troppo per cui vivere’. Non ho potuto neanche dirgli addio“.

La madre era contraria alla donazione degli organi, e fu proprio Julie, una infermiera, a convincerla a cambiare idea. “Mamma, se a John fosse servito un organo che gli avrebbe salvato al vita, cosa avresti fatto?“, le chiese la figlia, e la donna rispose: “Mi sarei trascinata in ginocchio ed avrei pregato per averlo“.

Cinque le persone che ricevettero in trapianto gli organi di John, e la famiglia seppe che il suo cuore era andato ad un 15enne di nome Scott. Anni dopo, Scott ebbe modo di incontrare la famiglia del suo donatore ad un evento commemorativo. Oggi Scott è stato tra gli ospiti al matrimonio di Julie, in modo che suo fratello John potesse essere presente con la sua famiglia “a modo suo“.

Il primo ballo di Scott è stato con Frida sulle note di “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith, la stessa canzone che fu la colonna sonora del primo ballo al matrimonio di John nel 2004. Poi a metà canzone lo scambio e l’abbraccio commosso con Julie, che lo ha ringraziato di essere presente al suo matrimonio. “Le ho detto che non me lo sarei perso per niente al mondo. Lei mi ha salvato la vita, ovviamente le avrei portato John“.