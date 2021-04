Bali: affondato sottomarino scomparso, morte le 53 persone a bordo

Non ci sono più speranze per il sottomarino scomparso al largo delle coste di Bali negli scorsi giorni.

Ad annunciare il terribile epilogo della vicenda sono le autorità indonesiane, che dopo avere recuperato in mare oggetti e detriti dall’interno del sommergibile, hanno confermato l’affondamento del mezzo. Nessuna speranza per le 53 persone che si trovavano a bordo del KRI Nanggala-402, che secondo le stime ufficiali avrebbe terminato l’ossigeno a disposizione sabato mattina.

I soccorritori hanno trovato diversi oggetti, tra cui parti di una piastra per siluri, una bottiglia di lubrificante utilizzato per oliare il periscopio e tappeti da preghiera proveniente dal sottomarino, secondo quanto riportato dall’Ammiraglio Yudo Margono, capo di stato maggiore della Marina Indonesiana. “Con le prove che abbiamo ritenuto provenire dal sottomarino, ora siamo passati dallo status di scomparso a quello di affondato.”

Il sottomarino da guerra, costruito in Germania oltre 40 anni fa, era scomparso mercoledì durante un’esercitazione. Nessun SOS è stato lanciato dal mezzo, lasciando come predominante l’ipotesi di un guasto elettrico. Unica traccia del sottomarino, una chiazza di petrolio a circa 100 km dalla costa di Bali, un segno per molti che lo scafo potesse essersi schiantato a causa della pressione dell’acqua alla profondità raggiunta, ben oltre quella per cui il mezzo era stato progettato.

Le squadre di soccorso hanno lottato contro il tempo per trovare il sottomarino, che secondo i funzionari avrebbe avuto aria sufficiente solo fino alle 3:00 di sabato mattina. Gli sforzi per il salvataggio del mezzo sono stati incessanti, con 21 navi da guerra, un elicottero, quattro fregate della polizia, altre tre imbarcazioni di soccorso ed aiuti provenienti da tutto il mondo.

Un aereo da ricognizione americano era appena arrivato per unirsi alla ricerca, insieme a 20 navi indonesiane, una nave da guerra australiana dotata di sonar e quattro aerei indonesiani. Le navi di salvataggio da Singapore erano attese per la giornata di oggi, mentre le navi di soccorso malesi avrebbero dovuto arrivare domenica.