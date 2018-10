La badante tratta con violenza l’anziano e gli sferra pure un calcio: incastrata dalle telecamere nascoste

Il compito delle badanti è assistere l’anziano che gli viene affidato da una famiglia. I casi di aggressione e violenze agli anziani crescono in tutto il mondo.

In Tailandia, per esempio, una donna è stata ripresa mentre colpisce in modo brusco l’anziano mentre gli dà da mangiare. Vola anche un calcio.

L’aggressione

Il fatto risale al mese scorso dove una badante è stata ripresa con delle telecamere nascoste mentre colpisce ripetutamente il nonnino che gli è stato affidato.

Nel video si vede come la donna, nell’atto di dare da mangiare all’uomo anziano, lo colpisce ripetutamente alla testa. La badante utilizza anche modi poco consoni e poco delicati nell’imboccare il vecchietto e non ha cura e delicatezza neanche nel rimuovere quel cibo che l’anziano rigurgita.

Come se non bastasse, la donna lo schiaffeggia e lo colpisce ripetutamente anche al petto. Tra una pausa e l’altra dell’imboccarlo, il povero malcapitato riposa. La donna, per svegliarlo, usa le mani.

Il momento più drammatico e forte avviene concluso il pasto. La badante sposta l’anziano in carrozzina dal luogo in cui ha mangiato. Per uscire consegna al vecchietto il suo deambulatore e usa la forza per fare passare la carrozzina dalla porta. Rientrati a casa, avviene il gesto più aggressivo. La badante, visibilmente infastidita dalla situazione, tira un calcio sul volto dell’anziano incapace di reagire a tale violenza.

In seguito, la donna mette un cappellino sulla testa dell’anziano e, anche in questo caso, la badante agisce con poca delicatezza e attenzione nei suoi riguardi.

Il video pubblicato si interrompe in quel momento.