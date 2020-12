Babbo Natale positivo al Covid infetta casa di riposo: 18 anziani deceduti e 100 contagiati

Un Natale tragico in Belgio. Diciotto anziani, ospiti della casa di riposo Hemelrijck, nella cittadina di Mol, in provincia di Anversa, nelle Fiandre, sono deceduti per Covid in appena un mese e mezzo e almeno altri 100 sono rimasti contagiati dal Coronavirus. Il focolaio sarebbe stato provocato dalla visita, avvenuta i primi di dicembre, all’interno della struttura, di un figurante travestito da Sinterklaas, versione fiamingo-olandese del nostro Babbo Natale, accompagnato dai suoi collaboratori, travestiti da Zwerte Piet (Peter il nero), il folcloristico aiutante di Babbo Natale col volto nero.

Il loro ingresso nell’ospizio, per rallegrare i nonnetti in vista delle festività natalizie, è stato accolto con entusiasmo dagli anziani e dal personale ma, appena 3 giorni dopo quella visita, l’uomo che impersonava Babbo Natale è risultato positivo al tampone. Da quel mometo sono partiti i controlli a tappeto sui 150 ospiti della casa di riposo.

18 anziani deceduti

Dall’effettuazione dei controlli in poi, la situazione è drasticamente peggiorata: oltre 100 sono risultati positivi al Covid, mentre 18 anziani sono deceduti. Il volontario prestatosi ad impersonificare Babbo Natale, pur non avendo avuto grosse ripercussioni dal contagio, è stato visto immediatamente come il super-diffusore del focolaio.

Il Sindaco di Mol, Win Caeyers, ha detto “E’ stato fatto con le migliori intenzioni,ma è andato tutto storto.Ora è uno sforzo mentale molto grande da sopportare per l’uomo che ha interpretato Babbo Natale, così come per gli organizzatori e lo staff della casa di riposo”.Non sono mancate le polemiche, partite dalle foto fatte circolare dai parenti degli ospiti della struttura. Le foto in questione mostrano molti anziani senza mascherine e Babbo Natale e collaboratori troppo vicini a loro, contravvenendo alla raccomandazione per cui la distanza personale di sicurezza dovrebbe essere di almeno un metro e mezzo, indossando dispositivi di sicurezza.

La vicenda ha scosso il Paese, già scioccato dal fatto che il Belgio ha ormai registrato, a livello mondiale, il più alto livello di morti da Coronavirus per milione di abitanti e i contagi non sembrano rallentare. Un’opinione fuori dal coro è quella del virologo Marc Van Menst, docente presso l’università di Lovanio. Per lui la causa delle decine e decine di casi di Covid nell’ospizio non coinciderebbe con la visita del Babbo Natale positivo al virus, ma con la scarsa ventilazione ambientale della medesima residenza per anziani.