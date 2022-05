Autobus si schianta in autostrada, il bilancio delle vittime è drammatico: ci sono almeno 14 morti

Ascolta questo articolo

Una tragedia improvvisa, la cui notizia si è diffusa rapidamente sul web, lasciando gli utenti increduli. E’ accaduta nelle scorse ore in Indonesia, lungo l’autostrada che collega la città di Mojokerto a quella di Surubaya.

Stando ad una prima ricostruzione effettuata dalla polizia, accorsa immediatamente sul posto, un autubus turistico, con a bordo 31 passeggeri, si è schiantato contro un cartellone pubblicitario.

L’accaduto

L’incidente mortale si è verificato nell’isola indonesiana di Java e queste sono ore davvero concitate in cui si cerca di ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto cosa abbia causato l’incidente il cui bilancio è davvero drammatico. Stando ad primi dati, ancora provvisori, sono 13 le vittime e 19 i feriti. Per il momento non è esclusa nessuna ipotesi ma quella più plausibile, diramata dal capo della polizia locale Usman, è che l’autista abbia avuto un colpo di sonno, finendo contro la struttura, per poì ribaltarsi lungo l’autostrada che collega la città di Mojokerto alla seconda città del Paese, Surabaya.

Le vittime provenivano da Benowo, un villaggio vicino a Surabaya, e stavano tornando a casa dopo un lungo weekend nella località di villeggiatura in montagna di Dieng Plateau, a circa 400 chilometri di distanza nella provincia di Giava centrale. La polizia, per il momento, non ha ancora interrogato il conducente dell’autobus, perchè rimasto gravemente ferito nell’incidente.

Tutti i feriti sono stati trasportati dai soccorritori in 4 diversi ospedali di Mojakerto e sottoposti alle cure mediche del caso. La maggior parte di loro ha riportato delle fratture. Un incidente davvero drammatico, dovuto ad un autista assonnato che avrebbe perso il controllo del mezzo. In attesa di ulteriori aggiornamenti, resta lo strazio dei familiari delle vittime, di ritorno da uno spensierato fine settimana all’insegna della natura incontaminata. Ancora sangue sulle strade, ancora vite stroncate prematuramente all’effetto dei loro cari.