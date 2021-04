Auto Tesla senza nessuno alla guida si schianta contro un albero: due morti negli USA

Un’auto di marca Tesla è stata coinvolta in un incidente stradale nelle scorse ore a Houston, in Texas, negli Stati Uniti d’America. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, a bordo del veicolo viaggiavano due persone. Tutte e due sono morte carbonizzate, in quanto il veicolo ha preso fuoco subito dopo aver impattato con il tronco dell’albero. Le autorità ritengono che alla guida dell’auto non ci fosse nessuno, per cui sarebbe stato inserito il pilota automatico.

La guida automatica e senza il controllo dell’uomo è infatti una delle caratteristiche delle auto Tesla. Per il momento, comunque, gli investigarori stanno indagando sul caso, e si sta cercando di stabilire se il sistema di assistenza di guida era davvero in funzione al momento dell’urto. Il veicolo viaggiava a nord della città di Houston quando è avvenuto l’incidente. La notizia è stata anche riportata dal Wall Street Jounrnal. Sul luogo del fatto di cronaca si è recata la polizia per i relativi accertamenti di natura giudiziaria e tecnica.

Auto completamente distrutta

Il veicolo è andato completamente distrutto, così come si vede dalle foto diffuse dai media internazionali. Nel suo sito ufficiale, l’azienda Tela riferisce il sistema di guida automatica non rende le auto pienamente autonome e che è ancora necessaria la supervisione del conducente. Per motivi di privacy le generalità delle due vittime non sono state rese note.

Sul caso si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Le indagini proseguono, questo al fine di accertare con precisione che cosa sia successo sulle strade del Texas, e come mai il veicolo sia uscito di strada andandosi a schiantare contro l’albero.

Tesla è un’azienda statunitense nota non solo per la produzione di auto elettriche, ma anche per la produzione di pannelli fotovoltaici e sistema di stoccaggio energetico. Il Ceo Elon Musk, noto anche per le sue imprese che hanno a che fare con i viaggi nello spazio, ha dichiarato che il fine dell’azienda è quello di offrire auto elettriche a prezzi accessibili al consumatore medio per promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili e non inquinanti.