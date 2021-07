Un serpente esce dal water e lo morde proprio lì, dove non batte il sole. Sembrerebbe la gag di un film ma si tratta, ahimè, di una realtà da incubo. Tutto ciò è accaduto in Austria, lunedì, ad un 65enne che mai avrrebbe potuto immaginare che nel suo wc si nascondesse una “sorpresa” del genere.

Al suo risveglio, verso le 6:00, come ogni mattina, si è recato in bagno, ancora assonnato, ignaro che da lì a poco la sua giornata avrebbe preso una piega decisamente diversa, ritrovandosi in ospedale per via di un morso di serpente ai genitali mentre si trovava seduto sulla tazza del wc.

L’accaduto

Quando l’uomo si è seduto sul water, è spuntato fuori un pitone lungo quasi 2 metri che gli ha morso i genitali. L’uomo, residente a Graz, stando alle parole del portavoce della polizia, morso dal serpente, in pochi secondi ha iniziato ad urlare dal dolore. Si trattava di un pitone, originario dell’Asia, lungo per l’esattezza 1,6 metri, che aveva lasciato l’appartamento del vicino di casa, suo proprietario, raggiungendo il malcapitato 65enne.

Stando ad una prima ricostruzione della polizia, lo avrebbe raggiunto scivolando nella toilette, attraversando gli scarichi, anche se non è ancora chiaro il percorso esatto. Sul posto è immediatamente intervenuto un esperto di rettili, che ha rimosso il serpente dal wc, mentre il 65enne è stato portato in ospedale e medicato (fortunatamente se l’è cavata con un cerotto).

Ben diversamente sono andate le cose per il vicino, un 24enne che possiede 11 serpenti, tutti serpenti costrittori, ossia che uccidono le loro prede stritolandole e non le lasciano fino a quando sono morte. Il giovane è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali per negligenza. Una disavventura, un grande spavento ma, per fortuna, nulla di grave anche se un atto consuetudinario avrebbe potuto prendere una piega diversa.