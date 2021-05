Austria, gli amputano la gamba sbagliata: dovrà rioperarsi

Gli errori, in ambito sanitario, sono sempre tantissimi. Ci si continua a stupire di come sia possibile che i medici possano arrivare a sbagliare quando è in gioco la vita delle persone. Purtroppo, in sala operatoria capitano errori del genere. Uno di questi vede protagonista un signore a cui hanno amputato la gamba sbagliata e ora dovrà sottoporsi a una nuova operazione per la negligenza dello staff medico.

La storia è accaduta in Austria, per la precisione alla Clinica Freistadt, al confine con la Repubblica Ceca, dove un uomo di 82 anni doveva sottoporsi a un intervento di amputazione della gamba sinistra, a seguito di un grave problema. Purtroppo, durante l’operazione, i medici incappano in un errore molto grave e gli amputano la gamba destra, quella sana.

Il fatto è accaduto nella giornata di martedì 18 maggio e ad accorgersi dell’errore non sono stati i medici, bensì un’infermiera e soltanto due giorni dopo. L’infermiera è giunta nella camera del paziente per il cambio bendaggio, ma si è resa conto dello sbaglio che è stato commesso da parte dello staff medico.

Sul caso è stata aperta una indagine interna e la struttura sanitaria, in seguito a questo sbaglio, ha emesso il seguente comunicato: “Siamo profondamente scioccati per quanto accaduto martedì 18 maggio: nonostante gli standard qualitativi della nostra clinica, la gamba sbagliata di un paziente è stata amputata”.

Durante la conferenza stampa che è stata indetta per spiegare l’accaduto, non solo al diretto interessato, ma anche ad altri, compreso i familiari della vittima, il direttore medico dell’ospedale ha espresso tutto il suo dispiacere per quanto successo, definendolo un fallimento e chiedendo pubblicamente le scuse. L’82enne è ora in attesa di un’altra operazione per amputargli la gamba giusta e si sta sottoponendo a una terapia psicologica per riprendersi dall’accaduto.