Sono giorni e settimane importanti sia per la famiglia che per la polizia australiana che continua le ricerche riguardo la piccola Cleo Smith, la bambina di 4 anni che era in campeggio con i genitori nella zona ovest del paese, ma che non appena si sono svegliati, si sono resi conto che la figlia non c’era più, così come il suo sacco a pelo. Da quel 16 ottobre, sono cominciate le ricerche che ora sembrano essere a una svolta.

La bambina, sparita insieme al sacco a pelo, in una zona remota dell’Australia dell’ovest, non è ancora stata trovata, ma in base alle ultime testimonianze e indagini della polizia, sembra sia stata rapita. A confermare il tutto, vi sarebbero dei testimoni che parlano di un’auto che si è allontanata dal luogo intorno alle 3 di notte.

Il soprintende della polizia australiana, Rod Wilde, che sta conducendo le indagini, ritiene che la bambina sia rapita, anche in base alle testimonianze di due persone che avrebbero visto un’auto svoltare nella strada principale da quella secondaria nella stessa zona e orario in cui Cleo Smith sarebbe scomparsa.

L’auto proveniva dal campeggio, come afferma lo stesso Wilde che sta cercando di fare chiarezza: “Vogliamo parlare con il conducente e con gli eventuali passeggeri, se vi era più di una persona a bordo del veicolo, per stabilire esattamente chi fossero e cosa facessero in giro a quell’ora”. Sempre in base agli indizi e indagini, la polizia ha usato delle tronchesi in modo da poter accedere alle baracche che si trovano in quella zona del campeggio.

Secondo la polizia, potrebbe essere stata rapita, dal momento che la tenda era aperta a una altezza che la bambina non avrebbe potuto raggiungere. La scomparsa della bambina ha fatto scattare una delle ricerche maggiormente imponenti e con una taglia di circa 650 mila Euro a chiunque avesse informazioni o l’avesse vista.