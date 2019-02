Australia, pilota scrive in cielo un messaggio: “Sono annoiato”

Il messaggio scritto sul cielo australiano di Adelaide da un pilota di un piccolo aereo sta facendo il giro del mondo perché esilarante. Mentre effettuava il suo volo, infatti, questo giovane pilota del Diamond Star plane, un piccolo bimotore, ha scritto “I’m bored”, ovvero “Sono annoiato”.

Non è il primo caso di piloti che usano il cielo per scrivere messaggi di ogni genere. Quest’ultimo messaggio, considerato divertente, sta facendo il giro del mondo.

L’avvistamento del messaggio

Il giovane pilota australiano, martedi scorso, stava eseguendo un volo di circa 2-3 ore nei cieli di Adelaide, Australia, per collaudare un piccolo velivolo prima della vendita: un bimotore. Per testare la condizione del velivolo il pilota doveva volare ad una singola velocità.

Mentre eseguiva il suo compito, quindi, ha pensato di scrivere in cielo il suo stato d’animo: era annoiato. Il pilota, infatti, non potendo utilizzare manovre varie ma limitarsi a una direttiva specifica di volo.

Il messaggio, lungo diversi chilometri, si poteva osservare solo con le apparecchiature specifiche e non era visibile da terra. A notarlo, quindi, sono stati solo i tanti appassionati di monitoraggio dei cieli e la FlightAware. Quest’ultima, che ha rilevato il messaggio seguendo la rotta del piccolo bimotore tra le 9 e le 12 del mattino, ha fotografato il testo attraverso i loro monitor e pubblicato la foto sul proprio sito.

Precedenti

Non è la prima volta che un pilota di aerei scrive o disegna in cielo con il proprio mezzo. Oltre a messaggi di vario genere, radar e monitor, catturano con frequenza, le immagini di disegni di forme e sagome; in alcuni periodi dell’anno se ne trovano anche alcune a tema. Recentemente, per esempio, è stato disegnato in cielo un albero di natale in Germania e c’è chi, in passato nei cieli della Florida, ha disegnato anche forme falliche.