Quello che è accaduto in Australia è davvero incredibile. Infatti, in queste ore, sulla Rete e su tutti i giornali internazionali, stanno circolando le immagini di alcune ragnatele giganti che a migliaia hanno ricoperto il paessaggio della cittadina di Longford, nello stato del Victoria. Migliaia di ragni, forse per sfuggire alla forte ondata di maltempo che ha devastato la zona in questi giorni, si sono arrampicati sulla vegetazione, creando quindi le ragnatele che hanno avvolto ogni cosa.

La seta prodotta dai ragni ha praticamente ricoperto anche i segnali stradali. Oltre a Longford, le ragnatele sono apparse anche nella città di Gippsland (capoluogo dell’omonima regione). Ken Walker, esperto di insetti del Museum of Victoria, ha spiegato ai media che i ragni devono essersi alzati rapidamente da terra. A quel punto la seta si attacca alla vegetazione e quindi gli insetti non possono più scappare o cadere. I residenti sono rimasti sbalorditi dall’insolito spettacolo.

Dovrebbero scomparire a breve

Le ragnatele comunque dovrebbero scomparire nei prossimi giorni. Carolyn Crossley, un consigliere locale, ha spiegato ai giornali locali di essere scesa giù per controllare i danni che il maltempo aveva provocato lungo l’argine del fiume, quando si è trovata davanti alle migliaia di ragnatele che avevano invaso la boscaglia.

“Lo avevo visto in precedenza, ma non era mai stato di questa portata. Non è stato spaventoso, è stato bellissimo. Tutto era semplicemente avvolto in questa bellissima ragnatela, su tutti gli alberi e le recinzioni” – così ha spiegato Crossley, la quale ha raccontato l’episodio alla tv inglese Bbc.

Il consigliere crede che i ragni “si siano in qualche modo coordinati per realizzare questa incredibile installazione di arte paesaggistica o qualcosa del genere”. Nel corso della forte ondata di maltempo due persone sono state trovate morte nelle loro auto sommerse dall’acqua, mentre centinaia di abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica.