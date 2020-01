Australia: modella muore mentre tenta il selfie perfetto

La modella e influencer britannica Madalyn Davis è morta alla tenera età di ventuno anni precipitando drammaticamente da una scogliera australiana molto profonda. La tragedia si è verificata a Diamond Bay, zona molto ambita e conosciuta dai fashion blogger che spesso la usano come “sfondo” dei loro selfie.

Sembra che la bellissima Madalyn fosse in quella scogliera con i suoi amici proprio con l’intento di cercare lo scatto perfetto. Secondo le prime ricostruzioni investigative, la modella avrebbe scavalcato la recinzione per sedersi sul bordo della scogliera. La giovane voleva ammirare la bellezza dell’alba e magari condividerla successivamente con i suoi followers.

Oltrepassando le misure di sicurezza, Madalyn ha perso probabilmente l’equilibrio cosi da sprofondare nel vuoto e perdere drammaticamente la vita. Il corpo della modella è stato recuperato dopo molte ore nell’acqua e la polizia sta continuando a indagare per ricostruire in maniera esatta la dinamica reale dei fatti.

Gli amici presenti sul posto non hanno potuto evitare l’evento mortale, causato da una caduta di 30 metri, e hanno immediatamente chiamato invano i soccorsi. Con infinito affetto, i parenti e tutti i conoscenti ricordano Madalyn come una ragazza piena di allegria e innamorata della sua vita: “Amava viaggiare, era arrivata in Australia alla fine dell’anno scorso per iniziare una nuova vita. Un sogno tragicamente svanito. Era uno spirito libero. Bella dentro e fuori!”.

Dopo aver visitato la Thailandia, Madalyn Davis è arrivata in Australia per avviare un nuovo progetto lavorativo, ovvero pubblicizzare i suoi servizi online come estetista mobile. La madre Rebecca Smith, ignara dell’accaduto, ha tentato più volte di rintracciare la figlia facendo affidamento anche sulla potenza dei social network. Recentemente la donna è venuta a conoscenza di questa terribile notizia.

In quella magnifica località australiana, non è la prima volta che si verifica una tragedia simile: infatti, lo scorso agosto un’altra donna avrebbe perso la vita in circostanze molto simili. Il sindaco e le varie autorità hanno aperto un dibattito per includere misure di sicurezza maggiori e avviare dei controlli più serrati, utili ad evitare che il dramma si ripeta nuovamente.