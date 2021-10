In Australia l’emergenza Covid-19 è ancora nel vivo e la pandemia non accenna a cedere il passo. Questo complice anche una campagna vaccinale che ha subito dei rallentamenti. Per questo il Governo locale ha deciso che i lockdowns rimarranno una misura che sarà tenuta in vigore fino a quando l’80% della popolazione non sarà vaccinata contro il Covid-19. Il 4 ottobre la città di Melbourne è diventata la prima al mondo per giorni di confinamento, 248 per la precisione, superando anche Buenos Aires, capitale dell’Argentina, che dall’inizio della pandemia ha sperimentato 245 giorni di lockdown.

L’ultimo confinamento a Melbourne è cominciato lo scorso 5 agosto e dovrebbe terminare il 26 ottobre prossimo, salvo che le condizioni epidemiche non peggiorino e quindi si renda necessario un altro prolungamento della restrizioni. Il Premier Daniel Andrews è stato chiaro a tal proposito. Melbourne è una delle metropoli più grandi dell’Australia e da sola conta 5 milioni di persone. La strategia dei lockdowns serve anche a proteggere la “Terra dei Canguri” dall’avanzare della variante Delta.

I 6 lockdowns di Melbourne

La città australiana, quindi, è al suo sesto lockdown dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il primo si verificò tra il 30 marzo e il 12 maggio 2020, quando il coronavirus Sars-CoV-2 cominciò a colpire in tutto il mondo. Da allora l’intero pianeta ha sperimentato periodi di confinamento e chiusure.

Anche il secondo confinamento a Melbourne è stato abbastanza lungo, di ben 111 giorni: quest’ultimo scattò dall’8 luglio al 27 ottobre 2020, mentre il terzo dal 12 al 17 febbraio 2021. La situazione sembrava essersi calmata, ma un improvviso aumento dei contagi costrinse le autorità cittadine ad introdurre un altro lockdown.

Il quarto è stato lungo 14 giorni, dal 27 maggio al 10 giugno 2021 e il quinto di 12 giorni dal 15 al 27 luglio 2021. Entro fine ottobre nello Stato del Victoria si conta di arrivare almeno al 70% di persone adulte vaccinate. Nel frattempo le autorità stanno accelerando con la somministrazione dei vaccini.