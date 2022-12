Ascolta questo articolo

Una coraggiosa bambina di cinque anni è stata acclamata come un’eroina, dopo che salvato i suoi due fratellini da un incidente d’auto che ha ucciso i loro due giovani genitori. Il tragico incidente è avvenuto il giorno di Natale in Australia, dove l’intera famiglia si trovava ad una festa a Northam, circa 90 chilometri a nord-est di Perth.

Jake Day, 28 anni, Cindy Braddock, 25 anni, ed i loro tre figli piccoli erano venuti via dalla festa domenica verso l’una di notte. La giovane famiglia stava tornando alla loro casa di Kondinin, una remota città del sud-est a 200 chilometri di distanza, quando la loro Land Rover Discovery è finita su un terrapieno, ribaltandosi.

Soltanto nella giornata di lunedì la famiglia ha notato la loro assenza, ed hanno avvisato le autorità. Mentre la polizia emetteva un avviso di persone scomparse, martedì pomeriggio un parente alla ricerca della famiglia ha scoperto la Land Rover distrutta, a soli 10 chilometri dalla loro casa.

I servizi di emergenza hanno trovato Jake e Cindy morti ma miracolosamente i bambini, che erano rimasti soli per circa 55 ore vicino al relitto, sono sopravvissuti allo schianto. I tre fratelli, fortemente disidratati quando sono stati trovati, sono stati trasportati all’ospedale pediatrico di Perth per essere visitati. I media locali riportano che le loro condizioni di salute sono buone, e dovrebbero essere dimessi “entro i prossimi due giorni“.

Michael Read, cugino di Jake, ha detto che l’istinto della bambina di cinque anni ha salvato la vita ai suoi fratellini, di uno e due anni. “Quello che ho capito è che la bambina di cinque anni si è liberata nel veicolo, e poi ha tirato fuori il bambino di un anno dal seggiolino, poi sono rimasti bloccati in macchina per 55 ore a 30°C“. ha detto ai giornalisti. “Sarebbe stato difficile per i tre bambini rimanere in macchina per tutto quel tempo. Se non avesse liberato il fratellino di un anno, non sarebbe vivo. Nessuno sa cosa hanno passato“.