La pandemia di Covid-19 continua a destare apprensione in tutto il mondo. L’Australia sembrava fosse uscita dall’incubo, tanto che il Governo nazionale negli scorsi mesi aveva allentato le restrizioni anti pandemia. Ma quello che si sta verificando a Sydney comincia a preoccupare. Infatti, nelle scorse ore, le autorità locali hanno dovuto instaurare un nuovo lockdown in almeno tre quartieri centrali della città, capitale dello stato del New South Wales. Qui infatti si è registrato un grosso focolaio di Covid-19, molto probabilmente scaturito a causa della variante “Delta”, ovvero la mutazione “indiana” del coronavirus Sars-CoV-2.

Nell’ultima settimana sarebbero stati trovati una dozzina di casi, tutti riconducibili ad un autista di limousine che si sarebbe infettato durante il trasporto dell’equipaggio di un volo internazionale dall’aeroporto di Sydney in un hotel per la quarantena. Le autorità sanitarie australiane stanno tenendo sotto costante controllo la situazione, che per il momento pare non essere grave. La gente del posto è quindi invitata a non uscire da casa se non per motivi strettamente necessari.

Il rischio varianti

Come già detto, la nuova zona rossa a Sydney durerà per una settimana. In questo arco temporale la maggior parte della popolazione dei tre quartieri verrà sottoposta a tampone. Non si sa se i contagiati avessero già ricevuto la loro dose di vaccino anti coronavirus. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

I tamponi dei contagiati sono stati comunque sequenziati, e da qui si è appreso che il focolaio è scaturito proprio a causa del diffondersi della variante “Delta”. Si tratta appunto della mutazione che in India ha provocato in questi mesi migliaia di morti, mandando al collasso il sistema sanitario nazionale.

Secondo gli esperti questa variante, insieme alla “Delta Plus”, diventerà dominante anche in Europa entro la fine di agosto. Per questo la guardia deve rimanere altissima. Anche in Australia la campagna vaccinale anti Covid-19 prosegue spedita. Nella giornata del 24 giugno la “Terra dei Canguri” ha fatto registrare 30 nuovi casi accertati di infezione da Sars-CoV-2, la maggior parte dei quali appunto a Sydney.