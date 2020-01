Australia, bimba di 3 anni scomparsa viene ritrovata con il suo cagnolino

Matilda, una bambina australiana di appena tre anni, è curiosa e con una gran voglia di esplorare il mondo. Il suo forte desiderio di conoscere, però, l’ha cacciata in un brutto guaio che poteva concludersi nel peggiore dei modi: si è allontanata dalla sua casa a Pilbara, nella zona occidentale dell’Australia, da sola, ma fortunatamente a proteggerla c’era il suo fedele amico a quattro zampe.

Un attimo di distrazione da parte dei genitori sarebbe bastato alla piccola Matilda per uscire dal suo giardino dove, probabilmente, stava giocando; passo dopo passo, si è allontanata sempre di più facendo preoccupare mamma e papà. I servizi di emergenza, quindi, hanno iniziato immediatamente le ricerche, utilizzando anche gli elicotteri per setacciare la zona. Nonostante la tempestività degli stessi, di Matilda non c’erano tracce.

Ad aggravare la situazione, come affermato dalla polizia locale, sarebbero state le alluvioni che, dopo gli incendi, hanno colpito l’isola. La preoccupazione maggiore era rappresentata dalla possibilità che la bambina scivolasse in qualche corso d’acqua. La zona di ricerca, considerata molto impegnativa, non aiutava nelle ricerche: “Le informazioni che abbiamo sono che la zona è stata inondata di acqua e c’erano solo circa 600 metri di terra asciutta su cui abbiamo concentrato le ricerche, tutto il resto è stato ricoperto dall’acqua“, avrebbe spiegato il sovrintendente Kim Massam.

Fortunatamente, dopo 24 ore dalla sua scomparsa e di intense ricerche, un elicottero ha visto Matilda. L’avvistamento sarebbe avvenuto a circa 3,5 chilometri di distanza da casa sua. L’ipotesi, stando a quanto riportato dalla polizia, è che la bambina abbia camminato lungo un’insenatura rimanendo poi bloccata dall’acqua tutt’intorno. Matilda però, naturalmente spaventata, non era sola: al suo fianco c’era il suo fedele Jack Russel.

Appena ha potuto riabbracciare i suoi genitori, Matilda, con il viso ancora sporco di fango, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio; nel mentre, le autorità locali, condividevano con la popolazione australiana la lieta notizia del ritrovamento. Gran parte del salvataggio è, ovviamente, merito delle squadre di soccorso che non hanno mai smesso di cercare la bambina, ma la polizia ha voluto riconoscere anche l’imprtante ruolo del cane: “Quel cucciolo è rimasto con lei per tutto il tempo, durante un’intera notte dove la piccola non aveva nessuno a proteggerla. Quel cagnolino riceverà una gran festa”.