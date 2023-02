Ascolta questo articolo

Una ragazzina di 16 anni che si era tuffata in acqua per nuotare con un gruppo di delfini è stata dilaniata da uno squalo davanti agli occhi dei suoi amici, morendo in seguito a causa delle ferite fatali riportate nell’incidente. È avvenuto sabato pomeriggio a North Fremantle, nella zona ovest dell’Australia,

Secondo una prima ricostruzione, pare che la ragazza, il cui nome non è stato al momento rilasciato ai media, stesse facendo sci d’acqua con i suoi amici, quando ha avvistato un branco di delfini e si è tuffata nel fiume Swan per raggiungerli. La teenager stava nuotando con i delfini verso le 15:30 di sabato quando è stata attaccata dallo squalo, mentre i suoi amici inorriditi non hanno potuto far altro che assistere alla scena.

I testimoni hanno detto alla polizia che un uomo si è coraggiosamente tuffato in acqua per tirare fuori l’adolescente, descrivendolo come un “eroe“. Una persona del posto, che ha visto la sedicenne morire sbranata da quello che si crede essere uno squalo toro, ha detto di aver sentito la gente urlare prima che l’uomo si tuffasse.

Gli amici della ragazza sono stati visti in stato di shock, mentre camminavano vicino al fiume, dopo che la giovane era stata riportata a terra. I servizi di emergenza, comprese le barche della polizia, si sono precipitati sul posto, vicino al ponte stradale di Fremantle, ma la giovane è stata tirata fuori dall’acqua con gravi ferite alle gambe ed è in seguito deceduta.

L’ispettore Paul Robinson del distretto di Fremantle ha dichiarato: “È un evento estremamente traumatico per tutte le persone coinvolte e per tutti coloro che conoscevano la ragazza, quindi non entrerò nell’entità delle ferite”. L’ispettore ha aggiunto che è molto insolito che uno squalo si trovasse così lontano lungo il fiume, ed ha confermato che “è stato emesso un allarme, un avviso di squalo solo per far sapere alla gente che questo incidente ha avuto luogo”.